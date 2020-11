Habeebee : un cadeau des abeilles pour des soins au naturel

Une marque bruxelloise dont le nom indique son produit phare : la cire d’abeille (bee en anglais). Une idée cadeau pour Noël pour quiconque veut s’essayer aux produits naturels et locaux tout en offrant un moment de bien-être et de détente gourmande dont on a tous bien besoin ! La peau n’est plus ce qu’elle était depuis le début de la pandémie, entre le masque et le stress, les petits boutons et les imperfections se font ressentir un peu trop à notre goût. Si le maquillage n’a plus autant d’intérêt pendant cette période de télétravail privilégié, les soins de la peau naturels (et bio) sont de plus en plus sur le devant de la scène. Lire aussi : Du "no make-up" au retour de l’acné : ce que le masque a changé dans votre routine beauté Tendance démarre une série d’articles mettant en avant des marques qui méritent qu’on parle d’elles pour diverses raisons : locales, utilisant des produits naturels, des produits bio. Elles ont chacune plusieurs très bons arguments pour qu’on les insère dans la liste des cadeaux cette année (ou pour soi, puisque charité bien ordonnée commence par soi-même). Les produits sont testés par deux journalistes, l’une à la peau sèche et l’autre à la peau mixte, chacune essayant des produits adaptés à leur type de peau.

Habeebee : l’abeille au centre de la beauté C’est dans la savonnerie HABEEBEE que se passe l’incroyable alchimie qui transforme l’extraordinaire cire d’abeille en produits extraordinaires ! Chaque formule est développée avec patience et passion pour amener le meilleur de la ruche dans nos vies : savons, huile, baumes… autant de produits qui mettent en lumière les bienfaits de la cire d’abeille, et le tout bio !

Tout est fabriqué à la main avec cœur et générosité à deux pas de la forêt de Soignes, en plein cœur de Bruxelles. Ce sont Aurélie et Éloïse qui pressent les savons à froid, infusent les huiles, brassent les baumes… fabriquent tout ce qui prendra soin de nous aussi bien qu’une abeille prend soin de sa reine. Lire aussi : Et si on adoptait une ruche ? La cire et la propolis, un puissant anti-infectieux, venant d’apiculteurs engagés pour une apiculture durable sont les principaux ingrédients recueillis dans les ruches pour la confection des produits de beauté et de soin. Le miel est laissé aux abeilles qui en ont besoin pour nourrir les larves.

On a testé pour vous ces produits Habeebee Savon propre et lisse – YUKA : 100/100

Le savon propre et lisse - © Habeebee "Le savon de la savonnière ! Aussi bon que tous nos savons mais encore meilleur ! En effet le savon propre et lisse contient de la propolis dans son corps et en surgras. Elle est une matière végétale produite par les abeilles pour garantir l’asepsie de leur ruche, la propolis, pure ou liquide, est réputée depuis l’Antiquité pour ses effets bénéfiques : antibactérien, antibiotiques naturels, antisceptiques, etc. Le savon Propre & Lisse est assainissant, purifiant et protecteur… que du bonheur !" Notre avis Un petit peu agressif d’un premier abord pour ma peau sèche qui est habituée au simple savon de Marseille mais au bout de 3 utilisations, ma peau s’y est habituée. J’ai aussi dû changer ma manière de faire car je suis une adepte du gant de toilette mais le savon ne moussait pas et je devais le frotter plusieurs fois. Le savon s’utilise donc directement sur le corps et on peut frotter ensuite avec le gant de toilette sur la peau. L’odeur est très douce et a un petit côté gourmand parfait pour la saison !

Pied total – YUKA : 100/100

Habeebee : un cadeau des abeilles pour des soins au naturel - © Tous droits réservés "C’est le pied total grâce à ce baume nourrissant des abeilles. Il contient 33% de visage waouw. Cire, propolis et beurre de karité : le trio réparateur ultra-puissant pour les mains, les pieds et les peaux de croco." Notre avis Ce baume est sur ma table de nuit depuis que je l’ai testé ! J’en mets tous les soirs sur mes pieds avant de dormir (et sur mes mains après la vaisselle). Hyper riche, exactement ce dont ma peau a besoin ! J’adore l’odeur et la texture hyper gourmande. Coup de cœur !

Le visage Waouw – YUKA : 100/100 – INCY Beauty : 20/20

Habeebee : un cadeau des abeilles pour des soins au naturel - © Tous droits réservés "Un soin visage révolutionnaire qui nourrit, hydrate et protège votre peau : la totale ! Profitez de tous les bienfaits antioxydants et réparateurs de la propolis grâce à ce soin innovant réalisé par infusion de propolis dans de l’huile de jojoba. Sa texture concentrée et enrichie en ingrédients biologiques est plus épaisse, donc plus économique, et plus efficace en prévention des irritations."

Notre avis Peau sèche Une huile très riche, douce et hydratante qui pénètre facilement dans la peau. Je l’apprécie, elle ne me donne ni rougeurs ni boutons mais je la trouve insuffisante sans une crème de jour en plus pour protéger et hydrater efficacement ma peau sèche et fragile. L’odeur est toujours aussi agréable, un gros point fort de la marque !

Peau mixte Ma peau mixte a très bien réagi à ce sérum qui lui a offert la juste dose d’hydratation en appliquant seulement quelques gouttes. Ma peau est nourrie comme il faut sans être grasse. Je recommande cependant de l’utiliser le soir, le produit ne pénètre en effet pas totalement et laisse une légère couche sur la peau (tout dépend du dosage). Le packaging est très joli et ultra-pratique avec son flacon de verre à pipette qui permet de bien doser les quantités (et ne pas en perdre une goutte !).

Le savon Tonic – YUKA : 72/100 – INCY Beauty : 16,3/20

Habeebee : un cadeau des abeilles pour des soins au naturel - © Tous droits réservés "Grâce à son processus de pression à froid, le savon Tonic reste la solution la plus douce pour se laver la peau. Le savon Tonic ajoute à la douceur d’un savon doux l’effet revigorant et rafraîchissant des huiles essentielles de romarin et de citron." Notre avis Le savon tonic porte bien son nom, son odeur de citron et de romarin est énergisante et très agréable. J’ai trouvé le savon très doux sur ma peau mixte, il fait une belle mousse onctueuse. Bien qu’au rinçage on a une sensation de peau rêche dans un premier temps, elle est ensuite très douce une fois sèche et le reste pour plusieurs heures.

Le Bees and Love, baume apaisant – YUKA : 86/100

Habeebee : un cadeau des abeilles pour des soins au naturel - © Tous droits réservés "Bees and love est un baume apaisant pour les petits et les grands. Il contient de la cire d’abeilles, ainsi que des huiles essentielles de camomille, de mandarine et d’une pointe de lavande qui calment et réconfortent. Un rituel qui détend pour une bonne nuit dans les bras de Morphée." Notre avis Après un premier essai peu concluant où je sentais à peine les huiles essentielles, j’ai insisté en appliquant une plus grande quantité du produit sur les points de tension comme indiqué sur le site. Une réussite ! L’odeur est apaisante, réconfortante. La mandarine prend le dessus mais on sent malgré tout la douceur de la camomille et la touche de lavande. Le baume est également hydratant et agréable à utiliser.