Foreo à l'heure de la beauté intelligente

La marque suédoise Foreo, spécialisée dans la beauty-tech, repousse les limites de l'innovation avec "Luna fofo", sa nouvelle brosse nettoyante intelligente pensée pour offrir une routine beauté personnalisée. L'occasion pour les hommes et les femmes de bénéficier d'un coaching beauté sur mesure à domicile et de voir sa peau se transformer au fil des jours.

Qui n'a jamais rêvé de profiter d'une routine beauté entièrement personnalisée? Cela n'a jamais été inaccessible, mais Foreo propose aujourd'hui de l'introduire dans le quotidien de ses clients et ce, à moindre coût, via la brosse nettoyante intelligente "Luna fofo".

La version bêta de cette nouvelle brosse intelligente a été lancée aux Etats-Unis en juillet dernier, avec pas moins de 900.000 unités envoyées à des beauty addicts en partenariat avec FabFitFun. L'occasion pour le dispositif animé par une intelligence artificielle d'accumuler avant son lancement officiel plusieurs centaines d'années d'intelligence, et près d'un million de consultations de soins de peau, comme le souligne Foreo dans un communiqué.

Grâce à des capteurs d'analyse, la technologie Bluetooth et les données personnelles des utilisateurs (météo, alimentation, apport en eau,...), la brosse "Luna fofo" peut déterminer le niveau d'hydratation, l'âge et la qualité de la peau, proposer un traitement quotidien et adapter sa fréquence, sa puissance et ses pulsations T-Sonic pour une routine beauté optimisée. Le tout actualisé à chaque analyse de la peau.

Pour en bénéficier, il suffit de télécharger l'application "Foreo For You" sur AppStore ou sur Google Play, de créer un compte, de répondre à une série de questions et d'analyser sa peau grâce aux capteurs dédiés. Un profil est ensuite envoyé à l'utilisateur, accompagné d'une routine de nettoyage à synchroniser avec la brosse "Luna fofo".

"Ce dispositif Foreo est doté d'auto-apprentissage et se distingue des autres produits de soins de la peau par sa capacité à progresser jour après jour. Nos futurs produits prévoient de détecter la qualité de l'air et l'état de la peau de l'utilisateur en temps réel. (...) Le dispositif sera bientôt en mesure de prédire le type de traitement, de produits ou d'outils dont on aura le plus besoin à l'avenir", commente Filip Sedic, fondateur de Foreo.

La brosse nettoyante "Luna fofo", déclinée en sept coloris, est proposée en ligne sur www.foreo.com