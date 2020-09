Fonds de teint et BB crèmes bio et naturels : on a fait le test pour vous

Vous trouverez ici des infos sur les marques, le type de produit (bio, naturel, vegan, cruelty-free), la note Yuka (ou INCI Beauty), la promesse du produit et les deux avis des testeuses que nous appellerons PS (peau sèche) et PM (peau mixte).

Deux journalistes à la peau différente, l’une peau sèche et l’autre peau mixte, ont testé des fonds de teint et BB crèmes certifiés bio dont les marques sont disponibles en Belgique soit en magasin, soit sur internet.

Avec le confinement, beaucoup se sont tournés vers plus de naturel et de bio et le maquillage ne fait pas exception. Nous avons testé pour vous différentes marques de make-up bio et naturel et voici notre avis.

Made in France, les premiers produits ont vu le jour en 2017 avec le label Cosmébio, qui garantit 95% d’ingrédients naturels ou d’origine naturelle, 95% des ingrédients végétaux sont issus de l’Agriculture Biologique et 10% de l’ensemble des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique. Tous leurs produits sont cruelty free et adaptés aux vegans à l’exception de la BB Crème et du rouge à lèvres qui contiennent de la cire d’abeille biologique.

PM : Donne instantanément bonne mine, résultat léger et naturel. Pas d’effet de matière bien que le résultat soit matifiant. Bien adapté à mon type de peau et l’odeur est géniale !

PS : Tout de suite subjuguée par l’odeur de cette BB crème qui sent bon la Provence et le soleil. Il faut avoir la peau bien lavée avant de l’appliquer sinon il y a des résidus. Meilleure application à l’éponge qu’au doigt. La couvrance est légère (comme on l’attend d’une BB crème) et brille un petit peu mais hydrate très bien la peau. Je continue de l’utiliser.

La promesse : "Riche en acide hyaluronique et en pigments naturels, cette BB Crème hydrate, unifie et sublime le teint avec un naturel déconcertant."

Naturel, bio et made in France

La marque a le label Cosmébio comme Z&MA. Leur but est de proposer des produits bio, les plus écologiques et éthiques possibles à un prix raisonnable.

Boho Green Make-Up , conçue par Vincent Honnart et Christèle Bombana, est une marque de maquillage naturel, certifiée biologique. Les ingrédients sont issus de l’agriculture biologique et de ressources renouvelables, transformés selon des procédés respectueux de l’environnement.

La promesse : ​​​​​​"Le fond de teint fond sur la peau en un voile léger et naturel. Idéal pour les peaux très claires, il permet de camoufler les imperfections et d’unifier le teint. Sa texture soyeuse et modulable assure une couvrance sur-mesure et un fini ultra naturel, mat et velouté. Sa formule vegan contient 99% d’ingrédients naturels et est certifiée biologique."

Bio, naturel, vegan et made in Italie

Zao Make-Up a été cofondée en 2012 par 4 amis amoureux de la nature et conscients de l’impact de notre consommation sur l’environnement. Elle est la première marque de maquillage rechargeable, 100% naturelle et certifiée bio par Ecocert.

PM : Donne bonne mine, floute mais ne couvre pas les imperfections. S’applique plus facilement au doigt, mon essai au pinceau a été une catastrophe. Il faut en mettre très peu et bien l’étaler petit à petit sinon le résultat n’est pas (du tout) à la hauteur. Très bien pour peau mixte.

PS : Pas un gros coup de cœur, le fond de teint s’applique bien mais fait des petits paquets et colle si on ne le fixe pas avec de la poudre, ce que je ne peux pas faire avec ma peau sèche.

La promesse : "La texture légère et veloutée du Soie de teint s’étire facilement sur la peau, laissant le teint lumineux et naturel. La silice contenue dans l’hydrolat de feuilles de bambou bio, l’huile d’amande douce bio et le beurre de karité bio hydratent sans laisser de sensation grasse sur la peau."

Vegan, naturel, bio et made in Italie

Fond de teint Dr. Hauscka

Fond de teint 001 Cachou - © Dr Hauschka

En 1967, lorsque la Cosmétique Dr. Hauschka est apparue sur le marché, la certification pour la cosmétique naturelle et biologique n’existait pas encore. Mais aujourd’hui, la marque a le label NATRUE, active à l’échelle internationale depuis 2007 et qui distingue la cosmétique naturelle, la cosmétique naturelle et biologique, qui doit contenir au moins 70% d’ingrédients biologiques, et la cosmétique biologique qui doit en contenir au moins 95%. Une transparence importante pour les consommateurs puisque le bio prend de plus en plus une tournure d’industrialisation qui perd les acheteurs dans des labels et jargon marketing à la limite du mensonger.

Les produits de Dr. Hauschka sont composés d’ingrédients naturels, bio le plus possible et parfois même de plantes en biodynamie dans leur propre jardin de plantes médicinales ou leur ferme. Pour ce qui est du reste, les ingrédients proviennent soit de cueillettes sauvages dans le Jura, soit de projets de cultures biologiques dans le monde entier ou encore de partenaires.