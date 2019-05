Fête des pères : 6 cadeaux bio et naturels pour prendre soin de lui

Les hommes ont aussi le droit de prendre soin d’eux. C’est rarement naturel pour un homme de faire attention à sa peau et à son bien-être physique (en dehors du sport). Cependant, ils en ont autant besoin que les femmes et nous pensons qu’il est tant que les mentalités changent. Arrêtons de se moquer d’un homme parce qu’il met une crème hydratante ou un baume après-rasage, arrêtons de railler notre collègue qui aime aller au spa pour un soin du visage. Permettons aux hommes de passer outre la potentielle gêne d’entrer dans un magasin de beauté parce qu’ils ont peur du regard de l’autre. Dans cette optique, nous vous proposons 5 articles pour des hommes qui n’ont pas l’habitude de prendre soin d’eux mais qui pourraient vite y prendre goût. Légende : € = < 25€, €€ = entre 25€ et 50€, €€€ = > 50€

Un dentifrice bio qui blanchit naturellement les dents Des dentifrices qui blanchissent les dents de manière naturelle - © Beauty by Kroonen La marque de dentifrice bio Acca Kappa fait son entrée sur le marché belge en deux versions. L’argenté (Natural Care Total Protection) : naturel sans fluor avec des extraits naturels de thym, de sauge, de menthe poivrée, de romarin et des huiles essentielles qui assure fraîcheur (très important) et protection tout en douceur (si votre papa est un peu sensible des gencives par exemple)

Le noir (Bianco Perla) : un dentifrice qui va en étonner plus d’un à la première utilisation puisque tant le tube que le dentifrice lui-même sont noirs (oui oui, vous avez bien lu), grâce au charbon actif, il améliore la blancheur naturelle des dents. Sans fluor, à la menthe, sauge et réglisse bio, il assure fraîcheur et blancheur (une fois qu’on a bien rincé la bouche bien entendu). Plus d’infos Prix : €

La marque : https://www.accakappa.com

Où le trouver : dans la boutique Beauty By Kroonen au Sablon (1000 Bruxelles)

Un after-shave naturel et made in Belgium Un baume pour apaiser les peaux rasées - © Beauty by Kroonen La marque Baume.be est, comme son nom l’indique, une marque belge et on n’en est pas peu fier ! Ils ont développé un baume après-rasage, spécialement pour les hommes à la peau sensible. Fabriqué avec des ingrédients naturels nourrissants, comme le beurre de karité, avec de la vitamine E (riche en antioxydants), de la lavande apaisante (et qui sent bon) et de l’huile de noix de macadamia, il est sans paraben. Un soin simple (et presque indispensable pour toute peau rasée) qui laissera papa avec une odeur délicate et une peau vraiment douce. Plus d’infos Prix : €€

La marque : http://www.baume.be/

Où le trouver : dans la boutique Beauty By Kroonen au Sablon (1000 Bruxelles)

Une crème pour diminuer les douleurs musculaires De quoi calmer les douleurs musculaires - © Beauty by Kroonen Après avoir été courir ou avoir fait du sport à la salle, papa se plaint de ses douleurs musculaires. On vous propose un soin bio et naturel, de la marque Night Delight, qui nourrit les muscles fatigués et endoloris avec un mélange d’huiles essentielles à appliquer le soir. Il devrait marcher plus ou moins normalement le lendemain ! Plus d’infos Prix : €€

Où le trouver : dans la boutique Beauty By Kroonen au Sablon (1000 Bruxelles) ou sur l’eshop

Une brosse à cheveux écologique et un shampoing différent Et is on changeait le cycle des shampoings? - © Beauty by Kroonen Une brosse peu commune additionnée d’un nettoyant qui ne mousse pas. Vous êtes sceptique quant au fait qu’un nettoyant sans savon puisse garder vos cheveux propres et les dégraisser ? Une manière d’arrêter le cycle éternel du shampoing et des cheveux qui graissent le lendemain tout en vous octroyant un massage crânien. Que demander de plus ? Plus d’infos Prix : €/€€

La marque : https://www.hairstory.com

Où le trouver : dans la boutique Beauty By Kroonen au Sablon (1000 Bruxelles) ou sur l’eshop

Un soin visage anti-âge bio spécial hommes Une crème facile pour les hommes difficiles - © Beauty by Kroonen La marque Absolution a développé une crème pour homme qu’ils ont baptisée (avec beaucoup d’originalité) "Crème de l’homme". Droit au but, sans équivoque, l’homme comprend qu’on s’adresse à lui. Bio à 61% et naturel à 99,4%, au chanvre, baobab et ginseng, ce soin est destiné à protéger, réparer et raffermir la peau. Plus d’infos Prix : €€€

La marque : https://www.absolution-cosmetics.com

Où le trouver : dans la boutique Beauty By Kroonen au Sablon (1000 Bruxelles) ou sur l’eshop

Le bonus pour les papas qui ne veulent vraiment pas de soin beauté Une idée qui sent bon - © Beauty by Kroonen Un diffuseur de parfum pour la voiture. Marre des petits sapins qui sentent la vanille industrielle quand vous rentrez dans la voiture de papa ? On vous propose une alternative, certes plus chère, mais tellement plus classe, plus agréable et meilleure pour la santé : le diffuseur de MEMO. Une sublime marque de parfum exotique, il y en a pour tous les goûts et vous pourrez changer le flacon une fois vide tout en gardant le diffuseur. Pour l’instant, on trouve deux options : Iris Leather (plus masculin) et Marfa (plus fleuri). Plus d’infos Prix : €€/€€

La marque : https://www.memoparis.com

Où le trouver : dans la boutique Beauty By Kroonen au Sablon (1000 Bruxelles)