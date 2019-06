Eté 2019: des masques unidoses pour voyager léger sans délaisser sa routine beauté

Difficile de se passer de cosmétiques en vacances et pourtant, il faut souvent faire des choix pour ne pas faire exploser le poids de sa (ses) valise(s).

Depuis quelques années déjà, les marques de cosmétiques tentent de remédier à ce dilemme en proposant des formats mini, voire des produits de beauté à dose unique.

C'est notamment le cas des masques unidoses, qui offrent l'opportunité de passer un été en beauté sans se prendre la tête sur le supplément bagage.

Voici 5 masques à dose unique pour une routine beauté complète.

Le kit Vedette De La Plage par Patchology

La marque Patchology a pensé à tout pour vos vacances d'été, proposant non pas un masque à dose unique mais tout un pack pour être au top sur le sable blanc. Le kit "Vedette De La Plage" renferme deux "FlashMasque" après-soleil à l'aloe vera et aux graines de coton pour apaiser et atténuer les rougeurs, et deux "FlashPatch" aux vertus anti-vieillissement pour les lèvres. De quoi gérer toutes les déconvenues liées aux fortes températures. En vente chez Sephora.

Prix : €€

Sites : www.patchology.com et www.sephora.fr

Le Masque Visage Eclat Radieux par Love Beauty and Planet

Lancée au début de l'année 2019, la marque Love Beauty and Planet n'oublie pas les beauty addicts qui partent en vacances, et propose le "Masque Visage Eclat Radieux". Ce masque en tissu, qui ne prendra que très peu de place dans votre valise, est infusé à l'huile de rose et au beurre de murumuru pour hydrater, nourrir et protéger la peau de la sécheresse cutanée. Un allié incontournable durant l'été. En vente en exclusivité chez Monoprix.

Prix : €

Sites : www.lovebeautyandplanet.com et www.monoprix.fr

Le Masque Givré par Sephora

L'enseigne Sephora, qui propose une multitude de masques à dose unique ou en tissu pour le visage et le corps, vous offre un boost de fraîcheur avec le "Masque Givré". En hydrogel bleu glacier, cet essentiel beauté contient des extraits d'eucalyptus et de menthol pour tonifier et redynamiser la peau en quelques minutes seulement. Une bonne façon de requinquer sa peau après une journée à la plage.

Prix : €

Site : www.sephora.fr

Le Masque Visage en Tissu Après-Soleil par Loua

La marque Loua propose elle aussi de faire face à l'exposition au soleil avec son "Masque Visage en Tissu Après-Soleil" à l'extrait de camomille pour apaiser les peaux fragilisées. Sa formule rafraîchissante fera un bien fou à toutes celles qui ont légèrement abusé du transat. Pour une action renforcée, il est recommandé de conserver le masque au réfrigérateur.

Prix : €

Site : https://loua-ld.fr

Le masque réparateur Botanicals Fresh Care Arnica par L'Oréal Paris

Le géant des cosmétiques L'Oréal Paris enrichit sa gamme de soins capillaires à base de plantes Botanicals Fresh Care d'un masque réparateur à l'arnica, idéal pour les cheveux abîmés. Un essentiel beauté à la formule végane et d'origine naturelle qui permettra à chacune de réparer les dégâts causés sur les cheveux tout en les protégeant des agressions futures. Disponible courant juin dans les boutiques L'Oréal Paris, en ligne et en grande distribution.

Prix : €

Site : www.loreal-paris.fr

Légende: € = moins de 5 €, €€ = de 10 à 20 €