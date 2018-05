Eté 2018 : trois kits beauté pour voyager léger

Difficile d'emporter toute sa routine beauté lors des vacances estivales. Heureusement, les marques de cosmétiques ont pensé à développer des kits voyage composés d'essentiels pour prendre soin de sa peau au quotidien

Crèmes de jour et de nuit, masques, ou soins capillaires : ces kits, généralement constitués de mini formats, vous permettront de passer des vacances sereines au bord de l'eau sans vous encombrer. Tour d'horizon des coffrets beauté à se procurer avant le grand départ.

Le Kit Zéphir Estival de Dr. Hauschka

La marque de cosmétiques naturels Dr. Hauschka propose un kit entièrement dédié à la saison estivale, avec quatre essentiels beauté pour le visage et le corps. A l'intérieur, les beauty addicts trouveront la "Lotion Tonifiante" pour rafraîchir le visage et lui donner un teint rosé, la "Lotion Tonifiante pour les Jambes", destinée à soulager les jambes lourdes, la "Crème Hydratante pour les Pieds" et la "Crème Déodorante pour les Pieds". Disponible dès le 1er juin.

Prix : €€

Site : www.dr.hauschka.com

Le coffret de multi-masking de Glamglow

La marque Glamglow propose un kit réunissant six de ses masques emblématiques pour une peau sans défaut, même en vacances. Le coffret se compose des masques "Supermud", destiné à purifier la peau, "Youthmud", l'exfoliant jeunesse, "Gravitymud" aux vertus raffermissantes, "Thirstymud", dédié à l'hydratation, "Flashmud" pour illuminer la peau, et "Powermud", connu pour ses bienfaits détoxifiants. En exclusivité chez Sephora.

Prix : €€€

Site : www.glamglow.com

Les coffrets voyage de Korres

La marque grecque Korres, spécialisée dans les soins naturels, propose trois coffrets de voyage pour booster sa routine beauté pendant l'été. Chaque kit est dédié à un type de cheveux : Herbal Garden (cheveux normaux), Mediterranean Breeze (cheveux secs) et Tropical Garden (usage fréquent), et contient un shampoing, deux gels douche, et deux laits corporels. Disponibles en pharmacies, parapharmacies et chez Korres.

Prix : €

Site : www.korres.fr

Légende: € = de 10 à 20€, €€ = de 20 à 30€, €€€ = de 30 à 40€