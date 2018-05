Eté 2018 : trois alternatives aux parfums traditionnels

Alors que les vacances estivales approchent à grands pas, nombreuses sont les marques qui proposent de nouveaux formats de cosmétiques pour permettre aux beauty addicts de poursuivre leur routine beauté sans s'encombrer.

Outre les kits de voyage et les versions XXS de vos produits fétiches, il existe aujourd'hui de nouvelles façons de se parfumer, permettant ainsi à chacune de réduire le poids de sa valise tout en profitant d'une nouvelle expérience. Tour d'horizon des alternatives aux flacons traditionnels.

Flower by Kenzo le Cushion, par Kenzo

Utilisé dans un premier temps pour sublimer le teint, le cushion se met progressivement au service de la parfumerie. La maison Kenzo propose depuis peu "Flower by Kenzo le Cushion", une eau de parfum qui prend la forme d'une gelée translucide. Non seulement, ce nouvel essentiel beauté reproduit le sillage du parfum "Flower by Kenzo" (baies roses, cassis, rose bulgare, violette, muscs blancs, vanille) mais en plus, la texture laisse une impression de fraîcheur. Pour ce faire, il suffit d'exercer une pression avec la houppette pour obtenir une dose de gelée et l'appliquer sur une partie du corps. De quoi profiter de son parfum préféré à tout moment de la journée. En exclusivité chez Sephora.

Prix : €€ les 14g

Site : www.sephora.fr

N°5 L'Eau All-Over Spray de Chanel

La maison française, qui ne cesse d'innover en matière de gestuelle de parfumage, propose "N°5 L'Eau All-Over Spray", un spray nomade parfumant pour le corps et les cheveux. Inspirée de la fragrance "N°5 L'Eau", imaginée par Olivier Polge (aldéhydes, agrumes, rose, jasmin, ylang ylang, vétiver, cèdre et muscs), ce nouveau format se glisse facilement dans la valise ou dans un sac à main pour une retouche à toute heure du jour et de la nuit. Disponible dans les points de vente agréés Chanel, dans les boutiques Chanel Parfums Beauté et en ligne.

Prix : €€€ les 150 ml

Site : www.chanel.com

Brume Parfumée par Les Senteurs Gourmandes

La marque Les Senteurs Gourmandes se démarque elle aussi avec des parfums présentés sous le format de quatre brumes, également pour le corps et les cheveux. Dotée d'une formule à base de glycérine hydratante, chaque brume se distingue par des senteurs fraîches et estivales : "Carnet de Voyage" (fleur de tiaré, vanille), "Le Verger" (fleurs de figuier, notes vertes), "Souvenirs d'Enfance" (musc blanc), et "Traditionnelles Vanilles" (vanille noire, cacao). Disponibles chez Beauty Success, aux Galeries Lafayette, en instituts de beauté et en ligne.

Prix : € les 200 ml

Site : www.senteursgourmandes.fr

Légende: € = moins de 20€, €€ = de 20 à 50€, €€€ = plus de 50€