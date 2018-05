Eté 2018 : à chaque parfum sa fleur de prédilection

Avec l'arrivée des beaux jours, les fragrances estivales font leur grand retour, faisant souffler un vent de fraîcheur sur les rayons des grandes maisons et parfumeries.

Une fois n'est pas coutume, les fleurs sont les stars de ces nouvelles essences souvent inspirées de la Méditerranée et de ses richesses naturelles. Que vous soyez plutôt rose, jasmin ou muguet, nul doute que vous trouverez votre bonheur olfactif parmi les parfums de la saison.

Le muguet

L'Eau Rosée de Miu Miu

La marque Miu Miu joue la carte de la fraîcheur cet été avec "L'Eau Rosée" et ses senteurs de muguet, de bourgeon de cassis, et de musc.

Prix : €€

Site : https://store.miumiu.com

Amor Amor Summer 2018 de Cacharel

L'été sera festif, tropical et "caliente" chez Cacharel qui propose une version estivale de sa fragrance "Amor Amor". L'eau de toilette se distingue par des notes de muguet, de jasmin, d'agrumes, de cassis, d'eau de coco et d'absolu de rhum.

Prix : €



Le jasmin

Mini Jupe de Courrèges

La maison Courrèges fait de la mini-jupe son atout charme pour l'été 2018. Articulé autour d'un duo mandarine confite et jasmin, le parfum "Mini Jupe" surprend par ses effluves de bois de santal crémeux et de noisette.

Prix : €€

Site : www.courreges.com

Quatre en Rose de Boucheron

La ligne olfactive "Quatre", hommage à la bague iconique de Boucheron, s'enrichit de la fragrance fraîche et solaire "Quatre en Rose". Celle-ci contient des accords d'absolu de rose bulgare, de fleur de pêcher, de jasmin, de mandarine, de cassis, de patchouli et de vétiver.

Prix : €€

Site : www.boucheron.com

La fleur de Tiaré

Omnia Pink Sapphire de Bulgari

La maison Bulgari propose la fragrance-bijou "Omnia Pink Sapphire", inspirée - comme son nom l'indique - de l'exubérance du saphir rose. Le parfum repose sur des notes de fleur de Tiaré sauvage et de frangipanier, associées à des senteurs de pomélo rose, de poivre rose, de muscs blancs, de bois chauds et de vanille.

Prix : €

Site : www.bulgari.com

Sorbetto Rosso d'Escada

Comme chaque année, la maison Escada a présenté son édition limitée estivale sonnant comme un avant-goût des vacances. Si la pastèque est au coeur de l'eau de toilette "Sorbetto Rosso", la fragrance est enrichie de notes de fleur de Tiaré, de mandarine, de poire, de pomme rouge, de praline, de muscs et d'ambrox.

Prix : €

Site : www.escada-fragrances.com

La rose

Mademoiselle Rochas de Rochas

Ce printemps, Rochas a dévoilé l'eau de toilette "Mademoiselle Rochas", plus fraîche, pétillante et audacieuse que l'eau de parfum. Le coeur du sillage est formé par des notes de pétales de rose, associées au jasmin sambac et au chèvrefeuille. Des senteurs de baies roses, de feuille de violette, de cassis, de bois de cèdre, de benjoin et de muscs blancs complètent le tout.

Prix : €€

Site : www.rochas.com

Elisabethan Rose de Penhaligon's

La maison de parfum Penhaligon's met la reine des fleurs à l'honneur avec sa nouvelle version d'"Elisabethan Rose", une fragrance fraîche et délicate. Le jus repose sur une double rose - l'huile de rose Centifolia et l'absolu de rose - enrichie de feuille de noisetier, d'huile d'amande, de cannelle, de lys rouge, de vétiver, de musc et de bois.

Prix : €€€

Site : www.penhaligons.com