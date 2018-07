Eté 2018 : 6 après-soleil pour réhydrater sa peau après la plage

Les soins après-soleil font partie des essentiels beauté à glisser dans sa valise pour profiter pleinement des vacances estivales.

Non seulement ils sont formulés pour nourrir la peau après une longue exposition au soleil, mais en plus ils calment les sensations de tiraillement liées à la sécheresse cutanée et aident à lutter contre la peau qui pèle, pas idéale au retour des vacances. Gel, masque, lotion ou crème : tour d'horizon des soins après-soleil à shopper avant le grand départ.

La gelée de douche micellaire après-soleil d'Esthederm

Les molécules micellaires présentes dans la Gelée de Douche se regroupent pour retirer toutes traces de filtre solaire, sel, sable et chlore. Appliquer sur le visage et/ou le corps, sur peau mouillée, émulsionner puis rincer abondamment. C’est un moyen très doux pour nettoyer et apaiser la peau sans endommager le film hydrolipidique. Au contact de l'eau, la gelée se transforme en mousse onctueuse.

Prix : €

Adresse : Chez Senteurs d'Ailleurs Place Stephanie 1A/3 à 1000 Bruxelles

Site : https://www.esthederm.com/fr/gelee-douche-micellaire-apres-soleil.html

Le Masque Tissu Après Soleil par Garnier

Garnier Ambre Solaire présente une nouvelle gestuelle pour préserver sa peau après une journée passée au soleil. Au lieu d'appliquer un soin classique sur le visage, la marque propose un masque en tissu à base d'acide hyaluronique et d'hamamélis, à laisser poser pendant 15 minutes au retour de la plage, pour apaiser la peau, l'hydrater et la régénérer en profondeur.

Prix : €

Site : www.garnier.fr

La Gelée Réparatrice Visage de Biotherm

La marque Biotherm présente sa "Gelée Réparatrice Visage", à base d'aloe vera, de plancton de vie, et de vitamine E. La fraîcheur du soin permet de soulager la peau chauffée par le soleil, alors que sa formule permet de l'hydrater en profondeur et de prolonger son hâle.

Prix : €€

Site : www.biotherm.fr

S.O.S Après-Soleil Masque Visage & Corps d'Eisenberg

La marque Eisenberg présente le soin "S.O.S Après-Soleil Masque Visage & Corps", à base d'acide hyaluronique et d'algues rouges. Sa formule a été pensée pour apaiser les sensations de brûlure et pour nourrir intensément la peau après une longue exposition au soleil. Disponible dans une sélection de points de vente Marionnaud et sur l'e-shop de l'enseigne.

Prix : €€

Site : www.eisenberg.com

La Lotion Apaisante Après-Soleil d'Ellaro

Le soin solaire de la nouvelle marque Ellaro prend la forme d'une lotion à base d'aloe vera, d'alpha-bisabolol, d'huile de sésame, de germe de blé et de vitamines A et E. Comme son nom l'indique, cette lotion a été formulée pour apaiser la peau, l'hydrater et prolonger le bronzage. Disponible dans la boutique parisienne Ellaro et en ligne.

Prix : €

Site : www.ellaro.com/fr-fr

Le Gel Lacté Régénérant Après Soleil Tan Maximizer de Lancaster

Lancaster propose une texture entre le gel et le lait avec son "Gel Lacté Régénérant Tan Maximizer" pour le visage et le corps. Formulé à partir du "Beautifying tanning activator", ce soin après-soleil dédié aux peaux sensibles hydrate la peau et l'apaise tout en aidant à prolonger le bronzage.

Prix : €€

Site : www.lancaster-beauty.com

Légende: € = moins de 20€, €€ = plus de 20€