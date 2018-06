Eté 2018 : 6 alternatives aux crèmes solaires classiques

Il est primordial de se procurer des soins solaires adaptés aux conditions d'ensoleillement et à votre type de peau. Cette année, les marques ont redoublé d'inventivité pour créer des soins aux textures confortables et agréables à porter au quotidien.

Sticks, eaux, brumes : tour d'horizon des alternatives aux crèmes solaires à adopter chaque jour et à glisser dans son beauty-case à l'approche des vacances.

L'eau en guise de protection

Les Eaux de protection solaire de Vichy

La gamme Idéal Solaire de Vichy s'enrichit de deux "Eaux de protection solaire", formulées à partir de deux phases, une huileuse et une aqueuse, pour se fondre sur la peau tout en assurant une protection optimale (SPF 30). Exit l'impression de peau qui colle, cette texture permet d'oublier cette sensation désagréable. Existe en deux versions : L'Eau de Protection Solaire Hydratante et L'Eau de Protection Solaire Hâle sublimé.

Prix : €€ (pharmacie)

Site : www.vichy.fr

L'Eau protectrice de Garnier

Garnier Ambre Solaire choisit également une formule transparente, bi-phasée, pour protéger la peau des rayons UV tout en assurant confort et hydratation. Cette "Eau protectrice" légère, mêlant filtres anti-UV et aloe vera, ne colle pas et laisse une impression de fraîcheur sur la peau. Disponible en SPF 20 et SPF 30.

Prix : € (grande distribution)

Site : www.garnier.fr

Les sticks et roll-on à emporter partout

Le Roll On Sun Sport SPF30 de Lancaster

Lancaster s'adresse aux sportifs et aux amateurs d'activités extérieures avec ce format roll-on, qui se glisse facilement dans un sac. Intégrant la technologie Full Light, ce soin solaire SPF 30 protège de l'ensemble des rayons lumineux, et résiste à l'eau et à la sueur. Convient pour le visage et le corps.

Prix : € (parfumerie)

Site : www.lancaster-beauty.com

Le Stick Protecteur UV Transparent WetForce de Shiseido

La marque Shiseido présente le "Stick Protecteur UV Transparent WetForce", offrant un SPF 50. Facile à utiliser grâce à son format, le soin est transparent pour éviter les traces disgracieuses et se fondre sur le make-up. La technologie WetForce permet quant à elle d'accroître l'efficacité du produit au contact de l'eau.

Prix : €€ (parfumerie)

Site : www.shiseido.fr

La fraîcheur des brumes

La Brume Fine Solaire de Mixa

La marque Mixa s'adresse aux adultes et aux enfants avec cette brume solaire SPF 50+, formulée à partir d'actifs et de boosteurs de couvrance qui renforcent la protection et luttent contre le dessèchement et l'effet collant. Le tout associé à un effet de fraîcheur au moment de l'application.

Prix : € (grande distribution)

Site : www.mixa.fr

La Brume Satinée SPF30 d'Avène

Les Laboratoires dermatologiques Avène proposent la "Brume Satinée", pensée pour offrir une application facile et uniforme. Résistante à l'eau, sa texture - entre huile et brume - assure une protection efficace tout en garantissant un fini transparent et non collant. Elle peut être utilisée sur le visage, le corps et les cheveux.

Prix : €€ (pharmacie)

Site : www.eau-thermale-avene.fr

Légende: € = moins de 20€, €€ = plus de 20€