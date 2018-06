Eté 2018 : 3 soins solaires pour des cheveux nourris et protégés

Tout comme la peau, les cheveux doivent être protégés du soleil, du chlore, du sel ou des bains à répétition pendant les vacances estivales.

S'il convient de poursuivre sa routine capillaire pendant toute la durée du séjour, il est également important de l'enrichir de produits adaptés à la saison et au quotidien des vacances. Bonne nouvelle: les marques proposent cette année des soins solaires spécifiquement formulés pour entretenir sa crinière et la protéger des effets néfastes du soleil, de la plage et de la piscine.

Le Fluide d'été protecteur, Rituel Solaire, par René Furterer

La marque René Furterer propose un fluide très léger destiné à protéger les cheveux des effets néfastes du soleil, de l'eau de mer, et de la piscine. Formulé à partir d'huile de sésame, avec un KPF50+ et sans silicone, ce fluide waterproof, qui ne nécessite pas de rinçage, protège les cheveux tout en réduisant le risque de déshydratation. Le tout parfumé avec des notes ensoleillées de jasmin, de tiaré et de fleur d'oranger. Disponible chez les coiffeurs, en pharmacies et en parapharmacies.

La Brume pour Cheveux par Acorelle

Pour le lancement de son tout premier soin capillaire, la marque Acorelle a choisi la "Brume pour Cheveux", entièrement dédiée à la période estivale. A base d'huiles végétales de Karanja et de Buriti, mais aussi - plus étonnant - d'artichaut, ce soin solaire protège les cheveux des rayons UV, et de l'eau chlorée et salée, prévient le dessèchement, et préserve la fibre capillaire.

Le Voile Protecteur Nacré, gamme Solaire, par Patrice Mulato

La marque Patrice Mulato propose toute une gamme Solaire naturelle et vegan pour lutter contre les agressions liées aux vacances au soleil. Composée d'un shampoing et d'un masque, la gamme comprend également "Le Voile Protecteur" à base d'huiles d'argan et de tournesol. Le tout composé de 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Une formule qui garantit une hydratation en profondeur, ainsi qu'une protection optimale contre les rayons UV.

