Eté 2018 : 3 soins minceur inspirés de la cryothérapie

Initialement utilisée pour apaiser certaines douleurs, notamment chez les sportifs, la cryothérapie - ou traitement par le froid - fait aujourd'hui l'unanimité pour perdre quelques centimètres et se débarrasser de certaines formes de cellulite.

Généralement prodiguée en instituts de beauté ou chez un kinésithérapeute, la cryothérapie débarque à domicile avec toute une panoplie de cosmétiques directement inspirés de cette méthode ancestrale. Voici 3 soins minceur qui vous permettront d'affiner votre silhouette grâce au froid avant les vacances.

Le soin Cryoform par Eisenberg

La marque Eisenberg propose un soin aux multiples vertus se basant sur la méthode de la cryothérapie. "Cryoform" se caractérise par une texture gel fraîche qui détruit les dépôts graisseux et lutte contre la cellulite. Enrichie en extraits de plantes et en caféine, la formule a été pensée pour perdre quelques centimètres et raffermir sa silhouette, tandis que le trio camphre-eucalyptus-menthol booste la circulation sanguine.

Prix : €€



Le Gel Cryo Amincissant Lipo-Réducteur Cuisses & Fesses par Cellublue

La marque Cellublue, notamment connue pour sa célèbre ventouse, propose un gel d'un nouveau genre puisant son inspiration dans la cryothérapie. Le soin se présente sous la forme d'un gel frais, et contient du lotus sacré et de la caféine pour déloger les graisses et affiner la silhouette.

Prix : €€

Site : www.cellublue.com

Le Gel Expert Cellulite Effet Cryo par Isomarine

La marque spécialisée dans les soins de thalassothérapie Isomarine propose un gel directement inspiré de la technique de la cryothérapie. Prenant la forme d'un gel froid granité, le soin a été formulé pour agir sur les rondeurs localisées (ventre, hanches, cuisses), permettant de se débarrasser des graisses et de certaines formes de cellulite (aqueuse et adipeuse). Disponible en pharmacies, parapharmacies et sur le site www.akeostore.com.

Prix : €

Site : www.isomarine.com

Légende: € = moins de 20€, €€ = plus de 20€