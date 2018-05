Eté 2018 : 3 poudres bronzantes pour un teint hâlé

Les marques de cosmétiques proposent un coup de pouce aux femmes qui souhaitent avoir un teint légèrement hâlé, comme après une journée passée au soleil. Les poudres bronzantes sont les alliées idéales pour un effet bonne mine sans effort au quotidien. Tour d'horizon de ces essentiels beauté à glisser dans son sac à main jusqu'aux vacances d'été.

Les Sahariennes Bronzing Stones d'Yves Saint Laurent

La maison Yves Saint Laurent propose "Les Sahariennes Bronzing Stones", une poudre bronzante qui offre un teint hâlé tout en révélant la luminosité et l'éclat de la peau. Une action rendue possible grâce à des nacres iridescentes introduites dans la formule. Disponible en plusieurs nuances.

Prix : €€

Site : www.yslbeauty.fr

Terracotta Light par Guerlain

Poudre de soleil iconique, "Terracotta" de Guerlain se révèle dans une nouvelle formule avec "Terracotta Light". Douce et légère pour un rendu très naturel, la poudre offre un effet bonne mine grâce à l'addition de trois teintes lumineuses et vitaminées, tout en protégeant la peau contre la pollution. Disponible en six nuances.

Prix : €€

Site : www.guerlain.com

Le Bronzer Gold Waves par Kiko Milano

Pour l'été 2018, la marque Kiko Milano a dévoilé sa nouvelle collection "Gold Waves", incluant le "Bronzer", une poudre bronzante formulée à base d'huile de jojoba et de vitamine E. La poudre offre un teint hâlé, et aide à sculpter les traits du visage dans la tendance du moment.

Prix : €

Site : www.kikocosmetics.com

Légende: € = moins de 30€, €€ = moins de 50€