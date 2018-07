Eté 2018 : 3 nouveaux mascaras waterproof pour des vacances sans stress

Si en vacances, la tendance est plutôt au naturel en matière de make-up, certains essentiels demeurent...

C'est le cas du mascara, indispensable tout au long de l'année, qui peut malgré tout causer quelques désagréments en raison des fortes températures. Mieux vaut donc opter pour un mascara waterproof, idéal pour allier plage, piscine et style à tout moment de la journée. Jetons un coup d'oeil aux nouveautés proposées par les plus grandes marques cette saison.

Le Volume de Chanel Waterproof, Gris Voilé, par Chanel

La maison française réinterprète son mascara iconique "Le Volume de Chanel Waterproof" dans une version "Gris Voilé". Issu de la collection Cruise 2018 de Chanel, baptisée "Eclat et Transparence", le mascara colore les cils d'un bleu gris original, sublimant le regard d'une façon subtile. Sa formule garantit toujours volume et longue tenue, résistant à l'eau et l'humidité. Disponible dans les boutiques Chanel et en ligne.

Prix : €€

Site : www.chanel.com

Monsieur Big Waterproof de Lancôme

Près d'un an après le lancement de son dernier mascara, devenu incontournable dans l'univers du make-up, Lancôme lui offre une formule waterproof pour des vacances sans tache. Non seulement le mascara offre toujours un regard XXXL, en noir profond mais en plus il permet une tenue optimale jusqu'à 24 heures, résistant à l'eau, à l'humidité, et à la transpiration. Disponible dès le 9 juillet.

Prix : €€

Site : www.lancome.fr

Le Total Temptation Waterproof de Maybelline New York

Pour l'été 2018, la marque Maybelline New York a elle aussi offert une version waterproof à l'un de ses mascaras iconiques, le Total Temptation. Les femmes pourront ainsi profiter d'un maxi volume, garanti sans paquets, sans stresser à l'idée de se jeter à l'eau. Le petit plus : la formule est à base d'extrait de coco dégageant un parfum d'été.

Prix : €

Site : www.maybelline.fr

Légende: € = moins de 20€, €€ = plus de 20€