Des produits de beauté végan à offrir pour les fêtes.

Ce pain moussant en forme de Père Noël de Lush Cosmetics est non seulement adorable mais offre aussi des effluves de néroli, de citron vert et de myrte citronné. Idéal pour prendre soin de soi après les fêtes, surtout qu'il est réutilisable. https://fr.lush.com

Milk Makeup

Pour afficher des cils et des sourcils plus fournis, rien de tel que le sérum "Kush Growhouse Lash + Brow" de Milk Makeup. Il contient de l'aloé vera, de la vitamine B5 et du quinoa, qui traitent les cils et leur donnent un aspect plus fourni en 12 semaines d'application.

www.milkmakeup.com