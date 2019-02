Des nouveautés beauté pour célébrer la St-Valentin

Pat McGrath célèbre le 14 février en lançant son mascara "Fetish Eyes" chez Pat McGrath Labs. Le public des défilé Prada et Versace a pu découvrir ce mascara très pigmenté l'an dernier. Selon la marque, le produit bénéficie d'une formule qui "sature individuellement chaque cil d'un pigment noir intense tout en l'allongeant et en le recourbant pour un résultat épais et un maximum de volume". Lancement le 14 février.

Kylie Jenner aime tellement la St-Valentin que sa marque Kylie Cosmetics a choisi de commercialiser toute une gamme de maquillage à cette occasion. Parmi les nouveautés figurent notamment une palette de 12 fards, de trois kits à lèvres et un nouveau rouge liquide appelé "Call Me".

Lush Cosmetics

La marque de cosmétiques naturels Lush a imaginé des produits prenant la forme d'emojis suggestifs bien connus, comme la barre de massage "Big Banana", la bombe de bain "Aubergine" ou encore la bombe "Peachy", qui rappelle une certaine scène du film "Call Me By Your Name". La série de nouveautés comprend également le gel douche "American Cream", un hydratant corporel "American Pie" et un gommage à lèvres "Eve's Cherry".