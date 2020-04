Des cosmétiques venus d'ailleurs pour voyager depuis sa salle de bain.

S’il est impossible de voyager en raison des mesures de confinement prises pour enrayer l’épidémie de coronavirus, rien n’interdit de s’évader grâce à des objets, produits ou senteurs du quotidien. A l’approche de la saison estivale, les marques de cosmétiques proposent des essentiels beauté à base d’ingrédients et d’effluves venus d’ailleurs pour profiter d’un moment d’évasion, se vider la tête et, pourquoi pas, s’imaginer sur une plage paradisiaque à l’autre bout de monde. Tour d’horizon.

Direction Cuba avec Blancrème La marque Blancrème Paris nous fait voyager avec ses Granités de Douche Exfoliants pour une peau douce et revigorée. Le tout formulé à partir d’ingrédients naturels. Et parce que ce printemps ne sera pas propice au farniente en terrasse face à un délicieux cocktail, on craque forcément pour le parfum mojito, inspiré du fameux cocktail cubain, avec ses zestes de citron, son sucre et ses feuilles de menthe. Une bonne dose de fraîcheur que vous pourrez consommer sans modération.

> Prix : €

Direction la Bretagne avec les Thermes Marins de Saint-Malo Et si on s’offrait une bouffée d’air frais en Bretagne, au bord de la mer, en profitant des richesses qu’offre la nature ? C’est ce que proposent les Thermes Marins de Saint-Malo avec le Gommage à la Poudre de Coquille d’Huître aux extraits naturels marins. Fabriquée en Bretagne, cette gelée exfoliante garantit un gommage doux pour dire adieu aux impuretés et aux cellules mortes grâce à la nacre de perles d’huîtres et aux perles de cire de jojoba.

> Prix : €€€

Direction les îles du Pacifique avec Thalgo Envie de plages de sable blanc ou d’un plongeon dans les eaux turquoise des îles du Pacifique ? Fermez les yeux et évadez-vous grâce aux senteurs du Gommage des Iles du laboratoire Thalgo. Sable blanc de Bora-Bora, sel marin, coques de coco et huiles végétales forment un mariage parfait pour exfolier la peau, la lisser et la nourrir tout en laissant des effluves enivrants.

> Prix : €€€

Direction Tahiti avec Evoluderm Retour dans l’océan Pacifique avec la marque Evoluderm, qui nous fait voyager en Polynésie française avec son Lait Corps Hydratant Monoï à la Folie. Sa formule à base de Monoï de Tahiti permettra non seulement d’hydrater et de lisser votre peau, mais également d’y laisser des senteurs ensoleillées pour s’évader tout au long de la journée.

> Prix : €