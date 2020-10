Delbôve : des soins naturels et bio pour une peau rajeunie à Noël

La peau n’est plus ce qu’elle était depuis le début de la pandémie, entre le masque et le stress , les petits boutons et les imperfections se font ressentir un peu trop à notre goût. Si le maquillage n’a plus autant d’intérêt pendant cette période de télétravail privilégié, les soins de la peau naturels (et bio) sont de plus en plus sur le devant de la scène.

Delbôve, c’est une marque belge qui existe depuis 1967 mais dont on parle trop peu. Une idée de cadeau pour Noël parfaite en ces temps moroses : on a bien besoin de prendre soin de soi !

Déçu par les produits disponibles à l’époque, il entraîne sa femme dans le développement d’un traitement basé sur le principe de l’homéostasie. Marion accepte le défi et s’associe à un biochimiste afin de créer un produit qui aide la peau à retrouver son équilibre et à rétablir ses fonctions naturelles, sans artifices.

Depuis 25 ans, Gina d’Ansembourg est une inconditionnelle des soins Delbôve, tout comme son mari et sa famille puisque les produits sont unisexe et bons pour tous les âges de la peau . C’est Marion Delbôve qui l’a initiée, interpellée par le peu de temps et d’attention que Gina accordait à sa peau, tout comme de nombreuses femmes encore aujourd'hui. Lorsque Marion décède en 2011, c’est Gina qui reprendra les rênes de la marque.

C’est alors que naît la fameuse Crème Sorcière , leur best-seller depuis des dizaines d’années. Anecdote cocasse, c’est un journaliste, à qui Marion a fait tester la crème, qui trouve ses résultats si magiques qu’il la qualifie de “crème sorcière”. Un nom qui restera ! Une marque on ne peut plus bruxelloise puisque l’institut de beauté de Mme Delbôve s'est installé dans le salon de coiffure de son mari Rue Vanderkindere !

Tous les produits sont à base d’extraits naturels de plantes, sans parabène, sans huiles minérales, non testé sur les animaux et composés de produits d’origine biologique. Ils sont fabriqués en France.

Ayant une peau sèche avec des rougeurs , on nous a conseillé de prendre l’ensemble Eau Sorcière et la gamme Rosacelia . Base de tout traitement Delbôve, le Rituel Magique Eau de Sorcièr e est l’indispensable premier pas vers une beauté naturelle et durable.

Nous avons testé les produits pour vous donner un avis sincère et, surtout, savoir si les produits correspondront à votre type de peau et vos besoins.

La gamme Eau de Sorcière se compose d’ un distillat (à ne pas confondre avec un hydrolat !) et une crème-émulsion . "Le duo nettoyant qui protège et renforce la barrière hydrolipidique pour une peau éclatante de santé. Il élimine le maquillage et les impuretés, détoxifie la peau sans la décaper ni l’assécher. Il lisse le grain de peau, les pores sont resserrés et les imperfections atténuées. Apaise la peau, unifie le teint. Ralentit les signes de l’âge. Protège la peau des agressions extérieures (pollution, radicaux libres, stress… )". Une belle promesse !

L’ensemble du rituel est très agréable, les odeurs de plantes, le massage du visage, on prend le temps de savourer chaque geste et de faire une pause après la journée. À la fin du rituel, ma peau sensible et sèche réclame à boire et c’est là qu’entre en jeu la série Rosacelia.

Lors du Rituel Magique (distillat et crème mélangée pour nettoyer la peau), l’action se fait sentir directement. La crème devient lait et s’applique très facilement sur la peau, la peau tire un peu face à ces produits qu’elle n’est pas habituée à recevoir. Ce nettoyage peut être un peu agressif la première fois, c’est pourquoi dans les instructions il est écrit qu’il faut démarrer avec un tout petit peu de distillat et augmenter ensuite les doses.

Cette crème peut être utilisée avec le distillat comme un nettoyant visage, seule comme une crème de jour. Cette formule originale a été créée par Marion Delbôve et fait des merveilles depuis plus de 50 ans.

Les deux produits de la gamme "sont formulés à partir d’extraits végétaux […] Parmi ceux-ci, l’Arnica, qui apaise les peaux, même les plus sensibles, et les régénère ; l’huile de germe de blé, aux vertus antioxydantes, qui nourrit et adoucit ; la lavande, un antiseptique puissant, qui purifie la peau ; la vitamine B6, qui stimule le renouvellement cellulaire pour une peau plus ferme ; le fucocert, actif d’origine naturelle, qui adoucit les peaux délicates et sujettes à l’inconfort."

Un distillat est un liquide obtenu par condensation de la vapeur recueillie en fin de distillation, il est donc beaucoup plus concentré qu’un hydrolat et ne peut pas être directement utilisé sur une peau qui n’y est pas habituée.

Gamme Rosacelia : notre avis

La gamme Rosacelia - © Delbôve

Delbôve propose plusieurs séries de produits pour les peaux différentes. Ayant une peau sèche et sensible, la série Rosacélia semble tout indiquée. A base d’extraits de marronnier d’Inde et Arnica notamment, ces principes actifs "favorisent la diminution progressive des rougeurs. En renforçant les vaisseaux sanguins, elle limite aussi leur apparition. L’achillée millefeuille produit un effet apaisant et l’alpha bisabolol (dérivé de la camomille) réduit la réactivité cutanée (sécheresse, tiraillements). De plus, les huiles d’avocat et d’amande douce renforcent l’hydratation spontanée de la peau, tandis que le beurre de cacao et le panthénol exercent sur elle une action protectrice."

Sérum Rosacélia – YUKA : 86/100

Cet Elixir anti-rougeurs à une texture qu’il faut légèrement agiter avant emploi au risque de n’avoir que le liquide aqueux et non pas le produit en entier. Marie-Claire nous montre comment le poser sur la peau qui boit le sérum très rapidement sans laisser de texture collante comme c’est souvent le cas pour les sérums. L’odeur douce est un vrai réconfort et on inspire profondément pour se détendre en même temps qu’on prend soin de sa peau.