De Whoopi Goldberg à Martha Stewart, les stars ne jurent plus que par les produits au cannabis

Après les cosmétiques, c’est un autre secteur qui semble faire de nombreux adeptes chez les célébrités aux États-Unis : les produits à base de CBD. Après Whoopi Goldberg et Seth Rogen, c’est au tour de la reine du lifestyle à l’américaine Martha Stewart de lancer sa propre marque en collaboration avec le groupe canadien Canopy Growth. Les produits sont en vente en ligne.

Aux États-Unis le marché est en plein boom et devrait se révéler plus que florissant dans les prochaines années. Pas moins de 3000 marques proposeraient actuellement des produits au CBD ; un chiffre qui pourrait grimper en flèche très rapidement. Les stars ne sont pas en reste et si elles investissaient jusqu’ici plutôt les secteurs de la mode et de la beauté, les produits aux cannabis semblent désormais attirer toute leur attention.