De quoi se compose la ligne de maquillage de Lady Gaga ?

La chanteuse et actrice a offert à ses fans un aperçu de ce qui les attend lors du lancement officiel des produits en septembre.

Via Instagram stories, la marque a annoncé l’arrivée de six collections différentes contenant chacune trois "outils d’expression personnelle", sous la forme d’une poudre pailletée pour le corps, d’un crayon à lèvres très pigmenté et d’un gloss gel.

Une photo Instagram laisse entrevoir une grande variété de tonalités précieuses et de nuances métallisées.

Les collections, présentées dans des trousses noires et argentées, s’appelleront "Haus of Chained Ballerina", "Haus of Goddess", "Haus of Rockstar", "Haus of Metalhead", "Haus of Rose Bitch" et "Haus of Dynasty", comme le rapporte WWD.

La superstar a officiellement levé le voile sur sa marque cette semaine, après des mois de rumeurs quant à ses éventuels projets en tant qu’entrepreneuse beauté. "Quand j’étais jeune, je ne me suis jamais sentie belle", a-t-elle déclaré à ses fans sur Instagram après la présentation de Haus Laboratories.

"Alors que j’avais du mal à avoir le sens de la beauté intérieure et extérieure, j’ai découvert le pouvoir du maquillage".

Haus Laboratories sera lancé en exclusivité sur Amazon au mois de septembre, mais la ligne sera proposée à la précommande exclusive le 15 juillet (Amazon Prime Day) aux adhérents Prime.