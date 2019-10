De Jennifer Lopez à Chloë Sevigny: les parfums de stars de l'automne

L'automne se fait plus doux et plus capiteux que jamais, notamment grâce à l'arrivée de nouveaux parfums de stars.

Jennifer Lopez En septembre dernier, la chanteuse, danseuse et icône de mode a annoncé l'arrivée de "Promise", un parfum qui se présente comme "l'essence d'une femme puissante aux multiples facettes". La 25ème fragrance de la star comprend un mélange de mandarine italienne, de baies roses et de poire asiatique en notes de tête, sur un cœur d'iris, de jasmin d'Arabie et de chèvrefeuille, pour finir sur une base ambrée et boisée.

www.ulta.com

Lily Aldridge Le mannequin Lily Aldridge a fait son entrée dans le monde de la parfumerie par la grande porte le mois dernier avec "Haven", la première fragrance signée Lily Aldridge Parfums. Cette senteur, qui n'est autre qu'un hommage à son jardin de Nashville, est une "fragrance florale romantique" qui s'ouvre sur des notes de rose absolue, de pivoine, de freesia et de musc.

https://lilyaldridgeparfums.com

Paris Hilton Comme JLo, Paris Hilton a dévoilé sa 25ème fragrance ce mois-ci, appelée "Electrify", en référence à la passion pour la musique de la starlette, à la danse et au fait de "vivre l'instant présent". Elle s'ouvre sur des notes de pomme rouge et d'huile de mandarine, associées à un cœur constitué de pivoine, de rose turque, de magnolia et de coquelicot. Le fond se compose quant à lui de vanille, de lait de coco, de bois de santal musqué et de patchouli.

Chloë Sevigny L'actrice américaine a fait sa première incursion en parfumerie en août dernier avec "Little Flower", une senteur conçue avec le parfumeur Régime des Fleurs. Cette fragrance offre une interprétation provocante de la traditionnelle rose avec, entre autres, des notes de thé noir, de boutons de cassis, de chèvrefeuille et de rose absolue.

https://regimedesfleurs.com