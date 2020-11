Cozie : du zéro déchet et de la douceur pour des cosmétiques bio

Cozie c’est une belle histoire made in France qui privilégie le zéro déchet et la préservation de la planète sur l’industrialisation. Non contente de faire sa part pour protéger au mieux notre planète, Cozie veut également proposer aux adeptes du zéro déchet des produits efficaces et doux pour leur peau. La peau n’est plus ce qu’elle était depuis le début de la pandémie, entre le masque et le stress, les petits boutons et les imperfections se font ressentir un peu trop à notre goût. Si le maquillage n’a plus autant d’intérêt pendant cette période de télétravail privilégié, les soins de la peau naturels (et bio) sont de plus en plus sur le devant de la scène. Lire aussi : Du "no make-up" au retour de l’acné : ce que le masque a changé dans votre routine beauté Tendance continue la série d’articles mettant en avant des marques qui méritent qu’on parle d’elles pour diverses raisons : locales, utilisant des produits naturels, des produits bio. Elles ont chacune plusieurs très bons arguments pour qu’on les insère dans la liste des cadeaux cette année (ou pour soi, puisque charité bien ordonnée commence par soi-même). Les produits sont testés par deux journalistes, l’une à la peau sèche et l’autre à la peau mixte, chacune essayant des produits adaptés à leur type de peau.

Cozie, le zéro déchet au cœur de leur philosophie "Prendre soin de soi et de la planète", c’est le pari de Louise, Emeric et Arnaud, fondateurs de Cozie. La marque est née avec la volonté de proposer une solution cosmétique durable de A à Z qui ne sacrifierait ni le plaisir, ni l’efficacité.

Une équipe de passionnés qui aimeraient changer le monde Passionné par son travail d’ingénieur dans la cosmétique de luxe pour un grand groupe international, Emeric a eu besoin de donner plus de sens à son quotidien. Faire le tour de la planète, suremballer les produits et détruire des produits cosmétiques encore consommables ont eu raison de lui. Ses valeurs écologiques et sociales en ligne de mire, il se lance en 2016 dans la création de Cozie : Cosmétique Objectif Zéro Impact Environnemental. C’est au détour d’une conversation avec Louise, aux commandes du blog zéro déchet Luizzati.com depuis 4 ans et auteure du livre " Le cahier zéro déchet pour les nuls " que l’aventure Cozie commence. En effet, après avoir elle-même cherché des solutions de cosmétiques écologiques et constaté une réelle demande de la part de son public, Louise a vu en Cozie la solution.

Cozie : du zéro déchet et de la douceur pour des cosmétiques bio - © Huaux Pour accéder au zéro déchet, il existait déjà des cosmétiques solides et des cosmétiques classiques en flacons recyclables mais aucun soin cosmétique en flacon consigné réutilisable à vie, ce que Cozie voulait justement proposer. Il y avait l’atout cosmétique et l’atout zéro déchet, il ne manquait plus que l’atout commercial. Et c’est ainsi qu’Arnaud, ancien d’HEC et ami d’Emeric a rejoint l’aventure afin de donner du sens et des valeurs fortes à son quotidien.

Du bio, du local et du zéro déchet "Un nouveau mode de consommation responsable, durable et zéro déchet a vu ainsi le jour dans la salle de bain." Cozie propose des compositions à base d’ingrédients issus de l’agriculture biologique et française, fabriqués dans les laboratoires des fournisseurs qui se situent en région Occitanie et PACA, et une grande partie des ingrédients utilisés provenant de la région toulousaine. Le tout dans des flacons réutilisables à vie, un système de consigne, et une innovation : la Dozeuse, pour se servir la " juste dose". Tout leurs produits sont certifiés biologiques ou en cours de certification et contiennent des ingrédients issus de l’agriculture biologique. La proportion d’ingrédients biologiques varie entre 99% et 25,6 %. La principale raison de ces variations est la teneur en eau des produits car l’eau ne peut pas être labellisée biologique. De plus, toute leur gamme est vegan sauf la crème nourrissante visage et la crème mains ne sont pas vegan car elles contiennent de la cire d’abeille française. Chaque client participe au recyclage des contenants qui sont lavés et reconditionnés grâce à une consigne et un retour gratuit des contenants, soit en magasin, soit par la poste.

On a testé pour vous ces produits Cozie La crème légère visage – YUKA : 51/100 – INCY Beauty : 16/20

La crème légère - © Cozie "Tout en légèreté, notre crème légère est un indispensable de votre routine beauté : Une émulsion onctueuse et hydratante, assoupli et illumine toutes les natures de peaux et labellisé Nature & Progrès. Le Petit+ Cozie : nous utilisons de l’huile de prune vierge première pression à froid pour conserver les précieux nutriments de la prune d’Ente." Notre avis Peau sèche La crème a une odeur très douce et une texture riche en main mais qui se dépose facilement sur le visage et pénètre rapidement dans ma peau sèche. L'hydratation est top pour quelques heures mais j'en ai besoin plusieurs fois dans la journée en ces temps hivernaux qui agressent la peau.

Huile de soin corps visage et cheveux – YUKA : 58/100 – INCY Beauty : 16,3/20

Huile de soin - © Cozie "Cette huile bio ultra nourrissante laisse une peau revigorée, assouplie et éclatante de santé, les pointes sèches des cheveux sont protégées et sublimées et labellisé Nature & Progrès. Le Petit+ Cozie : l'huile de carotte présente dans ce cocktail d’ingrédients te donnera un léger hâle pour une bonne mine garantie !"

Notre avis Peau sèche L'odeur de la carotte est la première impression qu'on a de cette huile et c'est une bonne impression, cosy et réconfortante, j'adore. L'huile n'est pas grasse, elle pénètre facilement sans rester sur les mains et sans être collante. Je l'ai utilisée pour le visage et le corps et j'adore, le flacon va vite se vider parce que je l'adore! Elle laisse ma peau douce et protégée avec un voile doux. Je la préfère pour le corps que pour le visage mais c'est personnel.

Lait corporel à l’eau florale d’oranger – YUKA : 79/100 – INCY Beauty : 16/20

Lait corporel - © Cozie "Ce lait corporel est très hydratant et léger à la fois : pas de sensation de peau collante ou grasse une fois appliqué, frais et velouté, il hydrate et nourrit au quotidien toutes les peaux grâce à ses actifs naturels, labellisé Nature & Progrès. Le Petit + Cozie : nous avons ajouté de l’eau de fleur d’oranger pour apporter à ce lait un parfum naturel très léger et délicat." Notre avis Peau sèche Avec ma peau sèche, je suis très critique sur les crèmes corporelles qui sont souvent trop légères pour mes besoins. Si le lait corporel de Cozie n’est pas ultra-riche comme j’ai l’habitude de choisir mes produits, il reste très appréciable et est suffisant si ma peau n’est pas trop abîmée ou déshydratée. Pour un soin de tous les jours, c’est parfait et très agréable avec l’odeur fruitée et gourmande. Pour une peau abîmée par le soleil ou la mer c’est un peu insuffisant.