Cosmétiques: quand la nature s'invite au pied du sapin.

Les coffrets de cosmétiques naturels ou bio seront les stars des fêtes de fin d'année pour le plus grand bonheur des consommateurs en quête de soins toujours plus respectueux de leur peau et de la nature. De Secrets de Miel à Dr. Hauschka en passant par Natura Siberica, voici une sélection de coffrets abritant toutes les richesses de la nature.

Mon Secret de Lumière par Secrets de Miel La marque Secrets de Miel fait rimer naturel, beauté et gourmandise avec ses différents coffrets de Noël destinés aux hommes et aux femmes. Parmi eux, l'écrin "Mon Secret de Lumière", destiné à raviver l'éclat du visage grâce à trois produits distincts, dont deux au choix selon les besoins de chacune. Le coffret peut par exemple contenir la Crème Lift Intense à la Gelée Royale, la Crème Revitalisante Douce Nuit et le Baume à lèvres fondant.

> Prix : €€

> Où le trouver : www.secretsdemiel.com

Doux comme la soie par Dr. Hauschka La marque Dr. Hauschka a concocté un coffret destiné à offrir un véritable moment de détente à celles qui le trouveront au pied du sapin. L'écrin renferme l'Huile de Soin Rose, l'Huile de Soin Moor Lavande et l'Huile de Soin Citron Citronnelle ainsi qu'un Savon à la Lavande conçu en exclusivité et en édition limitée pour ce coffret de Noël.

> Prix : €

> Où le trouver : www.dr.hauschka.com

Cladonia des Neiges "Jeunesse de la Peau" par Natura Siberica Les cosmétiques naturels à base de plantes sibériennes sauvages de Natura Siberica ont été réunis dans des coffrets pour Noël. L'écrin "Cladonia des Neiges 'Jeunesse de la Peau'" abrite la Crème de jour lifting éclat jeunesse SPF 15, le Sérum pour les yeux régénération et éclat et la Crème extra-raffermissante pour les mains.

> Prix : €

> Où le trouver : chez Di: www.di.be

Romarin & Vétiver par Love Beauty and Planet La marque Love Beauty and Planet propose un coffret à prix mini pour permettre aux femmes de prendre soin d'elles sans se ruiner. Infusés au romarin bio et au vétiver, issus de programmes d'approvisionnement durable, les soins proposés offrent des vertus purifiantes et vivifiantes. Le coffret comprend le shampoing Cascade Détox, le gel douche Cascade Détox, le masque en tissu Détox Rapide et un bandeau pour cheveux.

> Prix : €

> Où le trouver : www.lovebeautyandplanet.com