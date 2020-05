Confinement : 4 parfums pour voyager aux quatre coins du monde.

S'imprégner des richesses naturelles de Madagascar, humer les effluves salins de l'océan, profiter des festivals de l'été... Des projections fantasmées en cette crise sanitaire où nous sommes tous condamnés à rêver d'ailleurs depuis notre canapé. Telles des madeleines de Proust, certaines fragrances parviennent pourtant à nous transporter vers des destinations lointaines le temps d'une inspiration pour raviver un certain sentiment de liberté.

CK One Summer 2020 par Calvin Klein Avec l'arrivée des beaux jours, Calvin Klein lève le voile sur la nouvelle édition estivale de CK One. Cette année, la marque met le cap vers l'océan et ses effluves uniques. La fraîcheur est au cœur de ce parfum signé Laurent Le Guernec, qui s'ouvre sur des notes de mandarine, de racine de gingembre et de sel de mer, enrichies de senteurs de sauge et d'herbes de dune. En fond, on retrouve des accents de bois de santal, d'ambre et de benjoin.

Eau de Rochas Escapade au Soleil par Rochas La cinquième édition limitée estivale de l'emblématique Eau de Rochas sent bon le soleil, les vacances et le farniente avec des senteurs qui nous propulsent en un instant vers des destinations lointaines. Fraîche et solaire, la fragrance a été imaginée par le nez Juliette Karagueuzoglou. Évadez-vous grâce à l'accord de citron bergamote associé au cassis, au bouquet floral dominé par le jasmin et la fleur d'oranger, au basilic et au fond boisé de cèdre, d'ambre gris et de muscs.

Amor Amor Love Festival par Cacharel Tous les festivals de l'été sont annulés cette année et pourtant, Cacharel nous entraîne olfactivement au cœur de cette foule qui vibre au rythme du son des musiques les plus entraînantes. Cette édition limitée, inspirée du parfum original Amor Amor, mêle des effluves de jasmin, de muguet, de musc, de vanille, de cèdre, de pamplemousse, de bourgeon de cassis, à des arômes pétillants de cola.

