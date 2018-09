Concours : le nouveau parfum de la maison Berdoues

Passionnée de parfums et de cosmétiques, la famille Berdoues crée en 1902, sa marque éponyme, dont le savoir faire se transmet depuis quatre générations! Une belle histoire de famille.

C'est Guillaume Berdoues, Coiffeur Barbier qui crée en 1902 une eau de Cologne ambrée pour parfaire le rasage de ses clients et ouvre ensuite une parfumerie située au 15 de la rue Lafayette à Toulouse (pour une fois que ce n'est pas dans la capitale).

Henri, de la deuxième génération, crée en 1936 la Violette de Toulouse qui marquera l’histoire de la maison. Plusieurs nouvelles collection continueront à voir le jour au fur et à mesure que l'histoire de la famille grandi et, en 2015, Sophie Berdoues, quatrième génération, conjugue le respect de l’héritage familial et sa sensibilité créative pour créer Invitation au voyage avec la création de la collection Grands Crus.