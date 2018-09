Concours : des produits bio et faits en Belgique

CÎME, c'est une marque de cosmétique de qualité biologique qui est faite en Belgique et ça, on adore! Tout a commencé dans l’Himalaya quand Walter et Anke (père et fille) ont fait un trekking au Ladakh en Inde. Ils croisèrent dans cette superbe région une diversité de plantes de haute altitude aux actifs puissants (et tombèrent sous le charme de la région par la même occasion). De retour en Belgique, Anke développa avec son amie Isabel l’idée qui avait germé dans son esprit lors de son trek. Toutes deux avocates à ce moment là décidèrent de changer totalement de carrières et demandèrent de l'aide à Walter puisqu'il avait travaillé dans le secteur des huiles et extraits de plantes biologiques pendant plus de 30 ans. Un belle genèse, non?

Origine des produits Les ingrédients actifs qui sont utilisés proviennent de plantes ayant poussé à l’air frais et pur des hauteurs de l’Himalaya (tant qu'à pousser le concept, autant aller jusqu'au bout, non?). A une altitude supérieure à 3000 mètres les roses sauvages, baies d’argousier, fleurs d’edelweiss et toute une série d’autres plantes précieuses ont su s’adapter pour survivre à des conditions climatiques particulièrement difficiles comme le vent violent, le froid extrême et le soleil intense. Du coup, les actifs dans les huiles et extraits de plantes de l’Himalaya sont plus efficaces que les ingrédients comparables cultivés à basse altitude!