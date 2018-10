Comme ailleurs, la citrouille est la reine de l'automne dans l'univers des cosmétiques

Le mois d'octobre est là. Cela ne peut vouloir dire qu'une chose: il est temps de renouveler son stock de produits de beauté à la citrouille.

Too Cool For School La marque coréenne Too Cool For School propose un kit "Pumpkin Sleeping Pack" à tester le soir pour combattre la peau sèche et la mauvaise mine. Tout cela grâce à une combinaison de courge, d'enzymes naturels et de vitamine C. L'extrait de papaye permet de se débarrasser des peaux mortes et d'obtenir un teint plus lisse.

The Body Shop The Body Shop se met dans l'ambiance d'Halloween avec une édition limitée de sa crème pour les mains. Sa formule végane contient de la vanille de Madagascar et un parfum à l'extrait de potiron. https://www.thebodyshop.com

Summer Fridays En plus de sentir bon, la citrouille fait des merveilles pour la peau grâce à sa combinaison de vitamines A, C et K. La marque Summer Fridays l'a très bien compris. Son masque "Overtime" permet d'exfolier et d'hydrater la peau, la laissant lisse et repulpée.

Lush Lush a imaginé un savon brillant en forme de citrouille pour l'automne. Il contient de l'huile essentielle de baie de genévrier et des huiles de citron vert et de pamplemousse pour rafraîchir et énergiser le bain.

