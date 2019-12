"Classic Blue" : cinq exemples pour incorporer la couleur de l'année dans vos maquillages

Pantone a choisi "Classic Blue" comme la couleur de l'année 2020.

Le nuancier évoque les qualités rassurantes, intemporelles qui invitent à la réflexion de ce bleu crépuscule. Pour être à la pointe de la tendance, voici quelques marques et produits à se procurer.



Sephora Collection

L'eyeliner coloré a été l'une des grandes tendances vues sur les podiums et le tapis rouge en 2019, donc l'une des manières les plus aisées pour incorporer le bleu classique à sa routine beauté est d'adopter la couleur "Fancy Blue" de l'eyeliner de la Sephora Collection. En plus de sa couleur flashy, cet eyeliner promet jusqu'à 12 heures de tenue.

www.sephora.com

Tom Ford Beauty

Tom Ford avait mis à jour sa collection de rouges à lèvres "Boys and Girls" avec une teinte bleu roi richement pigmentée en 2018, mais elle sera plus que jamais tendance l'année prochaine. Cette teinte a été baptisée "Cardi" comme la rappeuse Cardi B et offre une finition nacrée.

www.sephora.fr

Fenty Beauty by Rihanna

Le lipstick mate Mattemoiselle Plush dans la teinte "Clapback: True Navy" de Rihanna est l'une des manières les plus efficaces d'afficher la tendance de saison. Cette teinte très pigmentée offre une formule garantie sans cruauté animale à la texture douce et mate.

www.fentybeauty.com

Nails Inc.

La gamme "Don't Reign on my Parade" de la marque de vernis Nails Inc. propose un ton bleu roi très glamour à la finition pailletée.

www.nailsinc.com

Benefit Cosmetics

Le mascara Badgal Bang! de Benefit Cosmetics est proposé dans la teinte "Brightening Blue" qui se rapproche le plus de la couleur de l'année de Pantone. En plus d'offrir une explosion de couleur, ce mascara dope le volume des cils.

www.benefitcosmetics.com/fr