Ces fragrances qui offrent des effluves réconfortants de muguet.

Lily of the Valley, Penhaligon's

C'est une véritable ode au muguet et à la douceur du mois de mai que fait la maison de parfum Penhaligon's avec la fragrance "Lily of the Valley". L'eau de toilette se distingue par ses notes de citrus, bergamote et géranium, en tête, agrémentées de jasmin, de rose, d'ylang-ylang et de muguet. Un mariage empreint de fraîcheur et de douceur qui se referme sur des senteurs de mousse de chêne et de bois de santal.