Calendriers de l'Avent : les hommes peuvent aussi attendre Noël en beauté

Plus que trois semaines avant de commencer à ouvrir les petites fenêtres de vos calendriers de l'Avent beauté pour patienter jusqu'à Noël.

Bonne nouvelle, ces petits écrins remplis de soins en tout genre ne sont plus exclusivement réservés à la gent féminine. Une poignée de marques a concocté des coffrets entièrement réservés aux hommes avec des soins pour le visage, le corps, et même la barbe. Tour d'horizon.

Cette année, les hommes pourront eux aussi compter sur une flopée de produits de beauté, dédiés à leurs besoins, pour attendre le 24 décembre. Si une large majorité des calendriers de l'Avent beauté est toujours consacrée à ces dames, quelques écrins sont aujourd'hui mis en vente pour plaire à la gent masculine.

ASOS

L'enseigne britannique Asos fait partie des marques qui ont pensé aux hommes cette année avec son calendrier de l'Avent Visage + Corps, renfermant 12 produits de beauté au masculin (34,99€ sur www.asos.com). L'écrin contient notamment un shampoing Aveda Invati Men, un nettoyant exfoliant Clarins Men, une huile pour la barbe Johnny's Chop Shop, ou encore un gel douche ManCave Lemon & Oak. De quoi se constituer une routine beauté quotidienne.

KIEHL'S

Une fois n'est pas coutume, la marque Kiehl's propose cette année encore un calendrier de l'Avent destiné à ces messieurs (75€ sur www.kiehls.fr). A l'intérieur, les hommes découvriront 3 soins en format classique, dont un shampoing et un soin hydratant, 20 soins miniatures pour le visage, le corps, et les cheveux, et un bon d'achat d'une valeur de 10€.

BEARDED MAN COMPANY

The Bearded Man Company s'adresse quant à elle aux hommes barbus qui entretiennent leurs poils au quotidien. Son calendrier de l'Avent contient 24 huiles pour la barbe, avec chaque jour, une senteur différente à découvrir dans de petites fenêtres élégantes (34.38€ sur www.thebeardedmancompany.com). Le tout permettant de soigner sa barbe tout au long de l'année à venir.

Au regard du boom des calendriers de l'Avent beauté pour les femmes ces dernières années, il se pourrait bien que les hommes bénéficient d'un maximum de soins et de produits dédiés dès l'an prochain.

Les 3 calendriers sont livrables en Belgique.