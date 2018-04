Ça plane pour les cosmétiques au chanvre

La marque de cosmétiques Milk Makeup a fait parler d'elle cette semaine en annonçant le lancement imminent d'un nouveau mascara contenant de l'huile de chanvre (CBD).

Mais Milk n'est pas la première marque à incorporer des dérivés de cannabis dans ses cosmétiques, voici un rapide tour d'horizon.

Kush Mascara

Le nouveau mascara de Milk, appelé "Kush High Volume Mascara", recourt à l'huile de chanvre pour magnifier le regard et sa texture crémeuse en facilite l'application. La marque explique que cette huile permet de donner un aspect plus fourni aux cils alors que sa brosse en forme d'arbre les galbe harmonieusement. Milk tient à préciser que l'huile CBD offre une alternative vegan idéale à la cire d'abeilles et que ce mascara est garanti sans cruauté animale. Il sera commercialisé à partir du 20 avril.

https://www.milkmakeup.com

Heavy Duty

Body Shop est adepte du chanvre dans ses produits de beauté depuis de nombreuses années, et le soin des lèvres "Hemp Heavy Duty Lip Care" illustre bien cette philosophie. Ce baume pour les lèvres sèches et gercées contient de l'huile de chanvre aux propriétés apaisantes. Ce chanvre est cultivé de façon communautaire en France.

https://www.thebodyshop.com

Dope Soap

Le savon "Dope" de la marque bio new-yorkaise Flynn & King permet d'éviter le dessèchement de la peau. Il contient un mélange de chanvre et d'ingrédients dérivés du thé matcha qui vise à nettoyer en douceur et exfolier la peau en plus d'encourager la production de collagène. A en croire la marque, ce savon permet d'atténuer les décolorations de peau et retarde le vieillissement précoce de l'épiderme.

https://www.flynnandking.com