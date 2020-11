Bobone : des soins bios, naturels et qui nous viennent des Ardennes

Bobone, c’est encore une histoire douce et pleine de promesses comme on les aime. La nature des Ardennes belges qui a inspiré les créateurs de cette marque de soins bio et naturels qui font du bien à tout le monde : vous, nous, la planète, notre peau et notre cœur. La peau n’est plus ce qu’elle était depuis le début de la pandémie, entre le masque et le stress, les petits boutons et les imperfections se font ressentir un peu trop à notre goût. Si le maquillage n’a plus autant d’intérêt pendant cette période de télétravail privilégié, les soins de la peau naturels (et bio) sont de plus en plus sur le devant de la scène. Lire aussi : Du "no make-up" au retour de l’acné : ce que le masque a changé dans votre routine beauté Tendance continue la série d’articles mettant en avant des marques qui méritent qu’on parle d’elles pour diverses raisons : locales, utilisant des produits naturels, des produits bio. Elles ont chacune plusieurs très bons arguments pour qu’on les insère dans la liste des cadeaux cette année (ou pour soi, puisque charité bien ordonnée commence par soi-même). Les produits sont testés par deux journalistes, l’une à la peau sèche et l’autre à la peau mixte, chacune essayant des produits adaptés à leur type de peau.

Bobone est née en Ardennes Charlotte Renard, créatrice de Bobone - © Bobone Leur histoire commence en 2016 dans les Ardennes belges et, pour être plus précis, dans le village de Our situé entre rivière et forêt, où la nature est marquée par les saisons. Avec son nom (Bobone), vous aurez compris que la marque privilégie un retour à l’essentiel, aux gestes d’antan et au savoir-faire oublié. C’est Charlotte Renard qu’il faut remercier pour la création de cette jolie marque. Esthéticienne de formation et maquilleuse professionnelle, elle nous propose des produits artisanaux, sains, façonnés à la main, naturels et éthiques. Que demander de plus ? Du zéro déchet c’est chose faite ! Du bio, c’est dans la boîte ! Il n’y a rien à redire, on approuve la philosophie et l’efficacité des produits. "Ma vision de l’éthique, c’est avant tout de garantir que tous les soins sont façonnés maison, avec du 100% naturel, brut et dans le respect de l’environnement. Des épices bio, du sucre gourmand, de la cire d’abeille locale, du délicieux beurre de karité brut, de la coco qui sent bon la vraie coco, des huiles végétales exquises, nos packagings et verreries sont zéro déchet. Par

ailleurs, mes recettes sont certifiées par un laboratoire conforme" explique Charlotte. La rencontre qui change tout C’est en plein tournage du clip " Alors on danse " de Stromae qu’elle fait la rencontre de sa vie : Samuel. Elle quitte alors sa belle Bruxelles pour rejoindre l’authentique Ardenne où elle décide d’installer sa famille mais également son entreprise de cosmétiques éthiques, 100% naturels et made in Belgium.

Le zéro déchet, parlons-en Il est difficile aujourd’hui dans l’industrie cosmétique d’encourager le zéro déchet et de faire changer les mentalités du 'j’ai fini, je jette'. C’est pourtant un combat que Bobone a décidé de mener et qu’on soutient à 100%. Chaque jour, ils tentent de faire évoluer leurs emballages avec éthique et le plus écologiquement possible. Leurs colis sont emballés uniquement en carton et sans plastique et le remplissage se fait avec des particules biodégradables.

Les packagings, cartes de visite et autres flyers sont tous en papier recyclé, les contenants en verre sérigraphié sont réutilisables et les couvercles en plastique sont recyclés et recyclables.

On a testé pour vous ces produits Bobone Sérum visage Germaine – YUKA : 93/100 – INCY Beauty : 13,8/20

Sérum Germaine - © Bobone "Sérum riche 10% végétal, naturel et vegan. Idéal pour les peaux sèches, sensibles et/ou peaux matures. Antirides puissant. Nourrit en profondeur." Notre avis La description est claire, directe et sans détour. Ayant une peau sèche, c’est exactement ce dont j’ai besoin en cette période hivernale : un sérum riche ! J’ai été étonné par la texture qui se rapproche plus d’une huile que d’un sérum mais l’application est très agréable avec cette petite odeur de carotte. Je n’ai pas remarqué de propriété antirides mais pour ce qui est de l’hydratation, on est tip top ! Plusieurs heures après application (avec la crème dont je parle ensuite), ma peau est toujours douce et hydratée, c’est un délice.

Crème visage Simone – YUKA : 79/100 – INCI Beauty : 17,3/20

Crème Simone - © LINDSAY ZEBIER "Crème visage riche à la carotte, bourrache et karité brut. Pour le visage, 100% végétale, naturelle et vegan. Idéale pour peau sèche et sensible ou peau mature. Elle empêche l’apparition des rides. Surtout en complément avec le sérum Germaine." Notre avis Je ne saurais qu’approuvé la description (excepté pour les rides, n’en ayant pas encore). L’odeur se rapproche de celle du sérum ce qui donne une unité au soin complet et qui est très appréciable. Il n’en faut pas beaucoup pour tout le visage, elle s’applique et pénétrè très facilement. Ma peau reste hydratée et protégée des agressions extérieures pendant toute la journée, c’est vraiment très agréable. Pas de tiraillements ni de rougeurs.

Crème de jour Huguette – INCY Beauty : 16,2/20

Crème Huguette - © Bobone "Fluide visage rafraîchissant au chanvre, noisette et sésame. 100% végétal, naturelle et vegan. Idéale pour peau mixte à grasse. Elle régule le sébum et empêche l’apparition des boutons, désinfecte, surtout en complément avec le sérum Colette. Elle empêche également l’apparition des rides." Notre avis Cette crème est d’une légèreté incomparable et ma peau mixte l’accueille avec joie ! Sa texture est fluide comme de l’eau, s’étale à merveille tout en apportant la juste dose d’hydratation. En plus le pot contient 120ml, de quoi en profiter longtemps ! Rien à redire, un coup de cœur.

Gommage visage Brigitte – YUKA : /100

Gommage Brigitte - © Bobone "Gommage visage à base de silice et rhassoul du Maroc. 99,99% naturel (0,01% d’alcool pour stabiliser l’eau de concombre). Idéal pour peau normale à mixte." Notre avis Deuxième coup de cœur pour le gommage Brigitte qui rempli toutes ses promesses. Les petits grains sont très denses pour un nettoyage en profondeur tout en douceur. Bien qu’il soit doux, cela reste un gommage. À utiliser 1 ou 2 fois par semaine donc. Les petits plus qui font la différence : son odeur incroyable et la cuillère en bois reçue avec pour l’appliquer.