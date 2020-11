Belesa : des soins naturels en direct des Cévennes pour Noël

En ces temps moroses, il faut prendre soin de soi et se cocooner pour se remonter le moral. Belesa, qui veut dire 'beauté' en Occitan, est une jolie marque qui fabrique des produits de soin dans les Cévennes avec des ingrédients locaux, une jolie promesse à offrir à ceux qu’on aime. La peau n’est plus ce qu’elle était depuis le début de la pandémie, entre le masque et le stress, les petits boutons et les imperfections se font ressentir un peu trop à notre goût. Si le maquillage n’a plus autant d’intérêt pendant cette période de télétravail privilégié, les soins de la peau naturels (et bio) sont de plus en plus sur le devant de la scène. Lire aussi : Du "no make-up" au retour de l’acné : ce que le masque a changé dans votre routine beauté Tendance démarre une série d’articles mettant en avant des marques qui méritent qu’on parle d’elles pour diverses raisons : locales, utilisant des produits naturels, des produits bio. Elles ont chacune plusieurs très bons arguments pour qu’on les insère dans la liste des cadeaux cette année (ou pour soi, puisque charité bien ordonnée commence par soi-même). Les produits sont testés par deux journalistes, l’une à la peau sèche et l’autre à la peau mixte, chacune essayant des produits adaptés à leur type de peau.

Des produits de soin créés dans le sud de la France Caroline et Amandine, toutes les deux convaincues qu'un équilibre entre l'homme et la nature est possible, partageant les mêmes valeurs, elles décident de créer une marque sans compromis sur leur éthique et leurs exigences. Quand on leur demande ce qui les animent, elles répondent simplement : "Nous aimons les choses simples, la nature, les Cévennes, la famille, rigoler, découvrir, manger, les longues balades en forêt, le vin, échanger avec nos partenaires et nos revendeurs, vous faire découvrir nos produits et avoir vos retours, faire la tournée de nos producteurs dans le Parc des Cévennes et découvrir les changements des paysages en fonction des saisons, les fleurs et les chats (Caroline), les siestes et le handball (Amandine) et tout ce que la vie peut nous réserver…"

Du local, du naturel et les Cévennes

Le parc des Cévennes - © Capelle.r - Getty Images Le but de la marque est de valoriser et de promouvoir économiquement cette belle région du sud de la France, mais aussi de proposer de la qualité et d’être en transparence totale avec notre revendication " made in Cévennes ". Elles favorisent les talents du terroir en se fournissant autant que possible (matière première, packaging, fabriquant, …) dans les Cévennes et l'on peut d'ailleurs retrouver sur leur site les noms des locaux qui produisent les ingrédients utilisés dans les produits. Tout les ingrédients ne sont pas disponibles dans ce parc protégé des Cévennes donc, lorsqu'elles ne trouvent pas les ressources en Cévennes, elles privilégient malgré tout le made in France ! Cette éthique de circuit court, leur permet de réduire leur empreinte carbone.

L'écologie dans tout ça ? "L’écologie est une notion essentielle pour nous. Nous faisons attention d’utiliser des ressources éco responsables, en production, en expédition, au bureau, au labo…" Tous les emballages sont recyclables et réfléchis au mieux pour que leurs tailles soient adaptées au volume du produit et éviter les emballages superflus. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BELESA Made in Cévennes (@belesa_madeincevennes) le 1 Juil. 2020 à 12 :02 PDT

On a testé pour vous ces produits Belesa La crème visage essentielle – YUKA : 93/100 – INCY Beauty : 18,9/20

Crème Visage Essentielle - © Belesa "Enrichie en actifs Cévenols, la Crème Visage Essentielle hydrate intensément la peau, elle redonne confort et éclat, elle stimule les cellules de l’épiderme et elle prévient du vieillissement cutané. Cette crème sensorielle est l’essence d’une bonne hydratation et la prévention contre les effets du temps." Notre avis Peau sèche L’odeur est douce, gourmande et cocooning, j’aime beaucoup. La texture est légère mais l’hydratation suffisante pour ma peau pourtant difficile. Un très bon produit ! Peau mixte

Eau micellaire essentielle – YUKA : 79/100

Eau Micellaire Essentielle - © Belesa "Rapide et facile d’utilisation, l’Eau Micellaire Essentielle combine 5 actions en un seul geste : elle démaquille, nettoie, hydrate, tonifie et apaise le visage, les lèvres et les yeux. Elle apporte de l’hydratation à votre peau dès le nettoyage."

Notre avis Peau sèche La promesse est presque totalement remplie, elle démaquille, elle hydrate, là-dessus tout va bien. L’odeur est aussi agréable (tous leurs produits sentent bon, c’est aussi simple que cela). J’ai un peu plus de mal avec le démaquillage des yeux, le produit pique un peu et cela rend l’expérience désagréable. Je ne l’utilise plus que pour le visage et je prends une autre eau micellaire pour le contour des yeux. Peau mixte

Soin douche essentiel – YUKA : 45/100 – INCY Beauty : 13,4/20

Soin sensoriel de douche ultra-doux - © Belesa "Soin sensoriel de douche ultra-doux, il préserve la barrière naturelle de la peau et du cuir chevelu en respectant leurs films hydrolipidiques. Il peut être utilisé pour le nettoyage et démaquillage du visage, le lavage du corps et des cheveux. La peau n’est ni agressée ni desséchée."

Notre avis Peau sèche Je ne l’ai utilisé que comme gel douche pour l’instant et il est très doux, très agréable à utiliser mais il ne fonctionne pas avec un gant de toilette qui absorbe tout le produit. La texture est douce et la peau hydratée (mais pas suffisamment pour moi, je dois malgré tout mettre de la crème en sortant de la douche). Dommage que la note Yuka ne soit pas tellement bonne. Peau mixte