Beauté : les trouvailles à glisser dans sa valise

Trio Tarte "Rainforest of the Sea" - © Courtesy of Tarte Cosmetics

Plus

L'été, il faut souvent relever des défis beauté bien propres à la période. Heureusement, quelques petites nouveautés sont arrivées pour aider les vacancières dans cette tâche.

Tarte Cosmetics Tarte Cosmetics a imaginé un nouveau moyen de rester au top au bord de la piscine : la gamme SEA. La marque a notamment lancé la collection "Rainforest of the Sea" dotée de trois nouvelles palettes "foil finger paint". Elles comportent chacune deux fards et un gel pailleté. Toutes les nuances s'inspirent de nuits étoilées à la plage. Les formules sont si riches en pigments qu'on peut appliquer le produit au doigt. Idéal pour les petites retouches rapides.

https://tartecosmetics.com Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tarte Cosmetics (@tartecosmetics) le 29 Juil. 2019 à 8 :03 PDT

KKW Beauty Kim Kardashian West propose un produit qui dissimule les imperfections du corps pour s'exposer en toute insouciance cet été. "The Body Collection" comporte le produit "Skin Perfecting Body Foundation" pour unifier le teint. Le produit est parfumé à la noix de coco et à la vanille.

https://kkwbeauty.com Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par KKWBEAUTY (@kkwbeauty) le 28 Juil. 2019 à 3 :22 PDT

Kylie Cosmetics La petite soeur de Kim Kardashian West, Kylie Jenner, a également entrepris de préparer l'été. Elle propose la collection Kylie Cosmetics "Under the Sea". Les nouveaux fards "Shimmer Eye Glazes" aux nuances marines s'appellent "Ocean Child" et "Deep Sea Dreams".

https://www.kyliecosmetics.com/ Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics) le 29 Juil. 2019 à 4 :50 PDT

Ciaté London Plus que jamais, l'hydratation est essentielle l'été. Pour cela, rien de tel qu'un baume fruité. Ciaté London propose un produit à l'huile de pépin de pastèque et à la vitamine E pour une bouche douce et fruitée.

https://www.sephora.fr Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ciaté London (@ciatelondon) le 25 Juil. 2019 à 11 :21 PDT