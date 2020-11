Baija : du sain, du naturel et de la joie dans leurs produits colorés français

Des ingrédients naturels, des produits sains, qui sentent bon le soleil et qui mettent de la couleur dans la salle de bains, c’est tout ça qui définit Baija et bien plus encore. Découvrons cette jolie marque française dans la suite de notre série sur les produits de soin naturels. La peau n’est plus ce qu’elle était depuis le début de la pandémie, entre le masque et le stress, les petits boutons et les imperfections se font ressentir un peu trop à notre goût. Si le maquillage n’a plus autant d’intérêt pendant cette période de télétravail privilégié, les soins de la peau naturels (et bio) sont de plus en plus sur le devant de la scène. Lire aussi : Du "no make-up" au retour de l’acné : ce que le masque a changé dans votre routine beauté Tendance continue la série d’articles mettant en avant des marques qui méritent qu’on parle d’elles pour diverses raisons : locales, utilisant des produits naturels, des produits bio. Elles ont chacune plusieurs très bons arguments pour qu’on les insère dans la liste des cadeaux cette année (ou pour soi, puisque charité bien ordonnée commence par soi-même). Les produits sont testés par deux journalistes, l’une à la peau sèche et l’autre à la peau mixte.

Ne pas choisir entre le bon et le beau Chez Baija, on pense qu’il ne faut pas choisir entre des cosmétiques d’origine naturelle et le plaisir de se pomponner, entre la sensorialité et l’efficacité, ni entre le plaisir et des produits de qualité. Comme de nombreuses marques de produits naturels, c’est un ras-le-bol des cosmétiques génériques qui est à l’origine de leur création. Marre des cosmétiques sérieux, ennuyeux, moroses, tristes et artificiels. Ils rêvaient d’une marque joyeuse, colorée, sensorielle, naturelle et sincère. En 2012, la marque Baija voit le jour ! La volonté principale était de créer des univers olfactifs étonnants et exclusifs, des associations inattendues, le tout formulé et fabriqué en France avec, bien entendu, des ingrédients d’origine naturelle (entre 96% et 100%). Chacun de leurs univers est pensé comme une collection de couture où les explosions de couleurs se mêlent aux éléments floraux et arty. Les formules sont composées de 96% à 100% d’ingrédients d’origine naturelle, sont tous vegan, à l’exception de l’utilisation de la cire d’abeille dans les crèmes, et cruelty free. De plus, s’ils ne sont pas encore zéro déchet, de nombreux produits sont dans des récipients en verre.

On a testé pour vous ces produits Baija de la gamme Été à Syracuse Gel douche Été à Syracuse – YUKA : 58/100

"Ce savon liquide lave en douceur, enrichi en huile végétale pure, il est fabriqué selon les méthodes traditionnelles et sous le contrôle d’un Maître Artisan Savonnier." Notre avis Peau sèche Le gros plus de la collection Été à Syracuse c’est son odeur. La fleur d’oranger qui embaume la salle de bains, quel plaisir ! Le savon est très doux sur la peau, il ne mousse pratiquement pas mais ce n’est pas un souci, je suis habituée avec les savons de Marseille. Ma peau est bien entendue sèche à la sortie mais c’est le cas avec tous les gels douche. Il me faut toujours de la crème hydratante. Ça tombe bien, il y en a une dans la gamme ! Peau mixte Son odeur de fleur d’oranger est à tomber par terre et parfume toute la salle de bain, tous nos sens voyagent dans le sud dès qu’on ouvre le capuchon ! Le gel douche mousse légèrement et est très doux pour la peau. Combiné au gommage et au lait hydratant, la peau est véritablement chouchoutée !

Crème Été à Syracuse – YUKA : 51/100 – INCY Beauty 15/20

Crème corps Été à Syracuse - © Baija "Notre Crème Corps Été à Syracuse renferme une formule exclusive qui allie variété et concentration inédite d’ingrédients d’origine naturelle. Elle est composée d’ingrédients aux vertus bénéfiques : de l’Eau de Fleur d’Oranger, de l’Huile de Coco, du Beurre de Karité, de l’Aloe Vera, le tout enrichi aux Cires d’abeille & de Jojoba." Notre avis Peau sèche De nouveau, l’odeur est vraiment le point fort du produit. Un délice ! La texture de la crème est assez légère mais elle pénètre vite dans la peau en laissant un voile d’hydratation assez agréable. Ma peau sensible et sèche n’est pas totalement satisfaite et je dois en remettre quelques heures plus tard pour parfaire l’hydratation. Peau mixte Un coup de cœur, toujours pour son odeur mais aussi son côté pratique ! Enfin un lait hydratant non gras qui ne colle pas et permet de s’habiller juste après. La peau est toute douce comme du velours et légèrement parfumée, un bonheur ! Cette gamme est une très belle découverte.

Gommage Été à Syracuse – INCY Beauty : 9,5/20

Gommage Été à Syracuse - © Baija "Notre Gommage nouvelle formule renferme une formule exclusive qui allie variété et concentration inédite d’ingrédients d’origine naturelle. Il laisse sur votre peau un inoubliable parfum de fleur d’oranger." Notre avis Peau sèche Avant toute chose, expliquons la note de INCY Beauty. Le gommage contient 3 ingrédients "pas terribles" : Laureth-4, Mipa-Laureth Sulfate et Cocamide Dea. S’il vaut mieux l’utiliser avec parcimonie, il n’en reste pas moins terriblement gourmand avec le sucre et l’odeur de fleur d’oranger. J’ai un faible pour les gommages, j’adore en faire au moins une fois par semaine et surtout s’ils sont gras et qu’ils nourrissent ma peau en même temps qu’ils la purifient. Ce qui est le cas de ce petit pot de gommage à la fleur d’oranger qui a désormais pris sa place dans ma salle de bains. Peau mixte Avec le gommage, une fois de plus tous nos sens sont en éveil : l’odeur est tout aussi enivrante et son packaging en verre qui rappelle un petit pot de confiture est un régal pour les yeux. Le gommage au sucre est très léger et se transforme en lait au contacte de l’eau. Seul bémol, le sucre font assez vite. Mieux vaut l’utiliser avant la douche.