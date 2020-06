5 produits solaires respectueux de la nature et des océans.

Il est désormais possible de protéger sa peau des rayons du soleil sans nuire à la nature et aux océans. Les marques sont de plus en plus nombreuses à proposer des formules respectueuses de la planète ou à retravailler celles de leurs best-sellers pour réduire leur impact environnemental. Voici cinq produits solaires aussi bénéfiques pour votre peau que pour les fonds marins.

Le lait solaire Waterlover Sun Milk de Biotherm La marque Biotherm a fait évoluer la formule de ses laits emblématiques pour combiner protection de la peau et préservation des océans et des espèces marines. Résultat, les laits solaires Waterlover Sun Milk SPF30 et SPF50 ont obtenu la certification de l'écolabel Nordic Swan. Pour ce faire, la formule de base est biodégradable à 97% et le flacon est en plastique 100% recyclé et recyclable.

> Prix : €€

> Où les trouver : Biotherm.fr

La brume solaire Pure Sunscreen Mist Mineral SPF 30 de Chantecaille La protection des coraux est au cœur des préoccupations de Chantecaille, qui propose une brume solaire à base d'une formule 100% minérale et 99% naturelle, sans oxybenzone et sans octinoxate, des composants nocifs pour les coraux. Le tout est infusé de plantes aux vertus hydratantes, apaisantes et antioxydantes. La marque va encore plus loin en proposant un emballage sans produits chimiques propulsifs et en soutenant l'association WildAid via les ventes de ce produit solaire.

> Prix : €€

> Le site de la marque : Chantecaille.com

Le Spray Solaire Sensitive SPF 30 de lavera La marque lavera propose également des produits solaires formulés pour ne pas endommager les coraux. C'est le cas du Spray Solaire Sensitive SPF 30 (existe en SPF 20), conçu avec des filtres UV minéraux naturels associant l'oxyde de zinc et le dioxyde de titane. Le spray respecte non seulement l'environnement mais également les peaux les plus sensibles. Il est proposé dans un emballage durable fabriqué à partir de matière recyclée. Disponible en magasins bio et en ligne.

> Prix : €

> Où le trouver : Lavera.com

Le Gel Solaire Bio SPF 30 d'uvbio Si vous recherchez un produit solaire vegan, bio et respectueux des récifs coralliens, la marque uvbio présente le Gel Solaire Bio SPF 30 pour le visage. Formulé à base de filtres minéraux, le gel est garanti sans nanoparticules, ni paraben, ni colorants, ni conservateurs issus de la chimie de synthèse. Pour un confort optimal, la formule gel ne laisse aucune marque blanche et se compose d'huile de karanja, de jojoba et de tournesol. A découvrir sur l'e-shop de la marque.

> Prix : €

> Où le trouver : Uv-bio.com