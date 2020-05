5 essentiels beauté pour un teint hâlé en prévision du déconfinement.

Plus

Si certaines ont pu profiter de leur jardin ou de leur terrasse pendant le confinement, d'autres n'ont pas eu cette chance et redoutent de s'afficher avec un teint terne à l'issue de cette "quarantaine". Pas de panique, il existe de nombreux produits et astuces pour contourner le problème et s'offrir un teint subtilement hâlé. Tour d'horizon des cosmétiques qui vous aideront à sublimer votre teint.

Le Soin Ensoleillant Progressif Visage d'Apicia La marque Apicia, spécialisée dans les produits de la ruche, propose un soin naturel formulé pour hydrater intensément le visage tout en étant subtilement autobronzant. Un bon moyen de s'offrir un teint légèrement hâlé, lumineux et surtout uniforme, sans avoir à multiplier les couches de fond de teint. Le petit plus ? 100% des ingrédients sont d'origine naturelle.

> Prix : €

Le Face & Body Tanning Gel par he-shi La marque he-shi propose un autobronzant sous la forme de gel pour habiller la peau du visage et du corps d'un léger hâle doré uniforme, sans traces ni effet de matière. Le tout tenant une semaine. Formulé à partir du complexe Youth Revivé Opti Tan, enrichi en aloe vera et en provitamine B5, cet autobronzant offre un bronzage peu ou très intense selon le temps de pose tout en hydratant la peau. Disponible en pharmacies, parapharmacies, et parfumeries.

> Prix : €

L'Auto-bronzant Hydratant Sublimateur par Nuxe Nuxe Sun mise également sur un autobronzant pour le visage et le corps mais en format crème qui contient pas moins de 92 % d'ingrédients d'origine naturelle (jacinthe d'eau, fleur de Kau Pe, poudre de graines de Caroube, nacres blanches aux reflets dorés..). Dès 2 heures, la peau est hydratée et se pare d'un hâle uniforme et doré. La marque conseille une application quotidienne jusqu'au bronzage souhaité, puis des applications espacées.

> Prix : €

Le Glow Away par Marc Jacobs Beauty La marque Marc Jacobs Beauty place le bronzage sous le signe du glamour avec Glow Away, son baume bronzant pour le corps à la noix de coco. Présenté sous la forme d'un stick, un format nomade, le baume a été formulé pour apporter un hâle doré sur le corps, sans transfert. Le petit plus ? Ses vertus nourrissantes et sa formule waterproof. Trois teintes sont disponibles pour convenir au plus grand nombre.

> Prix : €€