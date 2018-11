3 calendriers de l'Avent beauté que vous rêvez de vous offrir

Le mois de décembre n'est plus très loin et les décorations de Noël nous donnent déjà envie de se ruer en dessous du sapin pour ouvrir les cadeaux. Mais avant d'en arriver là, il va falloir patienter. Du coup, on vous propose de calmer votre impatience avec un de ces 3 calendriers (ou les 3, c'est comme vous voulez) de l'Avent qu'on a testés et approuvés. Attention aux spoilers pour celles qui aiment être surprises, on vous dit ce qu'on y trouve dans le détail!

Le relaxant : Rituals Un calendrier qui vous permettra d'atteindre les fêtes en toute zenitude. Rituals propose deux formats, nous avons testé le "normal" (l'Exclusive Calendar), un beau sapin rouge! Ce qu'il contient : The Ritual of Ayurveda : mousse de douche 30ml, Savon liquide pour les mains 110ml, huile sèche pour le corps 30ml, lotion pour les mains 70ml

mousse de douche 30ml, Savon liquide pour les mains 110ml, huile sèche pour le corps 30ml, lotion pour les mains 70ml The Ritual of Sakura : gommage de douche 70ml, shampoing 70ml, crème pour le corps 70ml

gommage de douche 70ml, shampoing 70ml, crème pour le corps 70ml The Ritual of Karma : mousse de douche 50ml, brume pour le corps et les cheveux 20ml

mousse de douche 50ml, brume pour le corps et les cheveux 20ml The Ritual of Happy Buddha : crème pour le corps 70ml, savon 25g

crème pour le corps 70ml, savon 25g The Ritual of Namasté : ampoule anti-âge 2ml, ampoule hydratante 2ml

ampoule anti-âge 2ml, ampoule hydratante 2ml The Ritual of Dao : baume pour les mains 70ml

baume pour les mains 70ml The Ritual of Yalda : mousse de douche 50ml

mousse de douche 50ml The Ritual of Namasté : mousse nettoyante visage 30ml

mousse nettoyante visage 30ml Samurai Cool Down : shampooing et gel douche homme 70ml

shampooing et gel douche homme 70ml 4 mini bougies parfumées de l’avent

Masque pour le visage 10g

Lingettes nettoyantes x10

Lime à ongles

De quoi se détendre avant Noël - © THOMAS VAN OORSCHOT Rentabilité : Le calendrier coute 59€ et contient l'équivalent de 120€ de produits. On est clairement pas arnaqué et en plus on a un joli sapin qui décore l'appart avant Noël! Par contre les bougies sentent un petit peu trop fort pour nous... Le petit truc sympa : ce sont tous des produits en taille réelle (pas d'échantillons) pour vraiment bien en profiter! Nos chouchous : Les lingettes nettoyantes : c'est hyper pratique pour partir en weekend et en voyage!

Le gommage de douche Ritual of Sakura : il laisse la peau toute douce après avoir bien enlevé les peaux mortes. Plus d'infos et achat : Rituals

Le beauté : Planet Parfum Des produits de maquillage, en veux-tu en voilà! La petite touche qu'on apprécie : les produits sont Cruelty Free et sans parabènes. Et si on peut se maquiller sans faire de mal aux animaux et à notre santé, alors on est d'accord! Ce qu'il contient : 12 fards à paupières poudre

2 fards à joues

1 poudre

1 crayon yeux

1 crayon lèvres

3 rouges à lèvres

1 enlumineur crème en format stick

1 poudre libre scintillante

3 baumes à lèvres

3 gloss à lèvres

1 mascara

1 éponge fond de teint

1 taille-crayon

1 applicateur double embout

1 pinceau fard à joues

Au bout des 24 jours, on sera parée pour se faire belle pour Noël - © Planet Parfum Rentabilité : Il coute 35€ en magasin, on y trouve des produits sans marques mais d'un qualité pro. Le prix reste attractif sans être pour autant hyper bon marché. On l'a adopté et il trône fièrement sur le bureau pour toutes les filles de la rédac! Nos chouchous : La poudre libre scintillante : surtout à l'approche des fêtes, on brille et on aime ça

Le crayon lèvres : pour changer du rouge à lèvres de temps en temps Plus d'infos et achat : PlanetParfum

Le soigneux : Décléor Pour celles qui aiment prendre soin d'elles avec des huiles essentielles, on vous conseille le Décléor : 24 bestsellers indispensables en format voyage et trois produits grand format! Ce qu'on y trouve : Aroma Confort Moisturising Body Milk 50ml

Hydra Floral Everfresh Rich Cream 15ml

Hydra Floral BB Cream 15ml

Aroma Svelt Body Re ining Oil Serum 5ml

1000 Grains Body Scrub 50ml

Prolagene Lift Day Cream 5ml

Aromessence Lavandula Iris 5ml

Aromessence Iris Balm 2.5ml

Aroma Cleanse 3in1 Hydra-Radiance Mousse 50ml

Aroma Nutrition Body Oil 5ml

Aurabsolu Eye Contour 2.5ml

Aromessence Néroli Night Balm 2.5ml

Alguaromes Bath And Shower Gel 50ml

Hydra Floral White Sleeping Mask 5ml

Aroma Cleanse Cleansing Milk 15m

Prolagene Lift Flash Mask 5ml

Phytopeel Smooth Exfoliator 50ml (FULL SIZE)

Aromessence Neroli Amara 1ml

Hydra Floral Everfresh Eye Gel 15ml (FULL SIZE)

Aroma Cleanse Tonifying Lotion 15ml

Aurabsolu Day Cream 5ml

Aroma Lisse Eye Cream 2in1 2.5ml

Hydra Floral Hydrating & Plumping Mask 5ml

Hydra Floral Light Cream 30ml (FULL SIZE)