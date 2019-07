Vous pouvez essayer les maquillages des défilés en réalité augmentée

La semaine des défilés haute couture a envahi la capitale française le mois dernier. YouCam Makeup permet désormais à ses utilisateurs de recréer chez eux certaines des mises en beauté les plus saisissantes vues sur les podiums.

L'application de réalité augmentée, développée par Perfect Corp, permet à ses utilisateurs d'accéder aux looks beauté des présentations automne/hiver 2019 créés par les maquilleurs stars Tom Sapin et Olivier Tissot. L'application permet de recréer les looks virtuellement, via son smartphone.

Le premier look, pensé par Tom Sapin pour la maison Stéphane Rolland, comprend un regard charbonneux intense et des lèvres naturelles. Le second se concentre sur un envoûtant regard doré pour le défilé haute couture Tony Ward, avec une ombre à paupières lumineuse et métallisée ainsi que des paillettes.

Ce n'est pas la première fois que YouCam s'essaie à la Fashion Week: en septembre dernier, l'application s'était associée à la maison de mode Flying Solo NYC pour un concept de beauté augmentée donnant accès aux utilisateurs en direct au front row des défilés de 70 créateurs indépendants, ainsi qu'à des images des coulisses beauté des présentations. Les fans pouvaient aussi accéder à deux mises en beauté exclusives des défilés, qu'ils pouvaient essayer virtuellement à l'aide de leur smartphone.

YouCam s'était précédemment associé à Maybelline New York pour proposer des looks beauté de la New York Fashion Week aux fashionistas.