Vos cheveux ont viré au gris pendant le confinement ? Bonne nouvelle, ce n’est pas irrémédiable

Si l’on savait déjà que le stress pouvait être responsable du grisonnement des cheveux, une récente étude nous apprend que ce n’est pas irréversible. Une nouvelle qu’apprécieront celles et ceux pour qui la crise sanitaire, à travers le confinement, s’est révélée fatale en la matière.

Une fois la période de stress terminée, la couleur des cheveux pourrait être restaurée bien qu’un désir profond d’authenticité se fasse ressentir depuis quelques mois dans la société qui assume de plus en plus ses cheveux gris.

Des chercheurs de la Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons confirment dans une étude que le stress fait bel et bien grisonner les cheveux, venant ainsi soutenir par des preuves quantitatives de précédentes recherches sur le sujet, mais ils révèlent également que c’est tout à fait réversible. Caractéristique du vieillissement, le grisonnement des cheveux serait également lié au stress psychologique, et dans ce dernier cas, il serait possible de retrouver sa couleur d’origine une fois le stress éliminé.

"Comprendre les mécanismes qui permettent aux 'vieux' cheveux gris de retrouver leurs 'jeunes' états pigmentés pourrait fournir de nouveaux indices sur la malléabilité du vieillissement humain en général et sur la façon dont il est influencé par le stress", explique le Dr Martin Picard, professeur agrégé de médecine comportementale en psychiatrie et en neurologie, et principal auteur de l’étude. Il poursuit : "Nos données s’ajoutent à un nombre croissant de preuves démontrant que le vieillissement humain n’est pas un processus biologique linéaire et fixe, mais peut, au moins en partie, être stoppé ou même temporairement inversé".