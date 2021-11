Voici les cadeaux beauté les plus populaires aux Etats-Unis

Avez-vous déjà commencé vos achats pour les fêtes de fin d'année ? A quelques jours du Black Friday, qui marque le coup d'envoi des achats de Noël au Etats-Unis et au Canada, une nouvelle étude réalisée par Yves Rocher s'est intéressée aux cadeaux beauté les plus populaires au pays de l'Oncle Sam, en fonction de chaque Etat. Si les produits de maquillage font toujours plaisir, ce sont les coffrets de parfums qui font l'unanimité au pied du sapin.

Dans un autre registre, les crèmes pour le visage se révèlent également être des cadeaux très convoités pour les fêtes de fin d'année. S'il convient d'éviter les crèmes anti-âge, source de discorde plus que de reconnaissance, les crèmes hydratantes semblent faire le bonheur de nombreux Américains puisqu'elles arrivent en tête des cadeaux beauté les plus plébiscités dans onze Etats dont le Colorado, le Nevada et le Nouveau-Mexique.

Ils se multiplient à vitesse grand V à certaines périodes de l'année, dont Noël et la Saint-Valentin, et font visiblement le bonheur de leurs destinataires. Les coffrets de parfums se hissent, à égalité avec les crèmes pour le visage, au sommet des produits de beauté à glisser sous le sapin le 25 décembre.

Le maquillage est également très prisé à l'occasion des fêtes de Noël. Et si les palettes d'ombres à paupières et les rouges à lèvres font souvent figures de produits stars, ces deux incontournables se font clairement voler la vedette par les vernis à ongles à cette période de l'année.

Ils se placent numéro 1 dans pas moins de dix Etats.

Parmi les autres Etats étudiés, notons que le rouge à lèvres fait fureur à New York, que les palettes d'ombres à paupières sont populaires en Arizona, dans l'Oklahoma et le Dakota du Sud, et que les coffrets pour le bain semblent ravir les habitantes de l'Arkansas et du Kentucky.

Ultime constat, l'Utah et l'Oregon apparaissent comme les deux Etats les plus intéressés par les cadeaux beauté lors de cette période de shopping frénétique qui s'étend du Black Friday à Noël.