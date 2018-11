Victoria Beckham joue les vlogueuses beauté

Après avoir fermement cimenté son statut de force en présence dans l'univers de la mode, Victoria Beckham s'essaie aux cosmétiques.

La Britannique lance une chaîne YouTube qui proposera des tutoriels beauté et des conseils esthétiques, comme elle vient de le révéler.



Dans une vidéo de sa rencontre avec le superviseur des partenariats mode et beauté de la plateforme Derek Blasberg, en l'honneur du 10ème anniversaire de sa marque, la créatrice révèle à ses 23,5 millions de followers: "Je vais lancer ma propre chaîne @youtube pour proposer des tutos, des conseils beauté et beaucoup d'autres choses. Affaire à suivre!".

Si la nouvelle chaîne de Victoria Beckham a déjà gagné 22.000 followers, elle ne représente pas sa première incursion dans l'univers de la beauté. La jeune femme s'est associée deux fois à Estee Lauder pour lancer des offres collaboratives de maquillage en septembre 2016 et en septembre 2017.

Dans un Facebook Live réalisé cette année, la créatrice expliquait par ailleurs: "À l'heure où je parle, je développe ma propre couleur, ainsi que des soins de la peau et du parfum", avant d'ajouter: "Je m'amuse beaucoup à travailler sur le soin de la peau, quelque chose de très scientifique".