Victoria Beckham Beauty: un premier soin visage en partenariat avec Augustinus Bader.

Lancée à la rentrée, la marque de cosmétiques Victoria Beckham Beauty présente son tout premier soin pour le visage conçu et proposé en collaboration avec le professeur Augustinus Bader, grand spécialiste de la médecine régénérative.

Un soin pour une multitude de vertus. C'est ce que propose l'ancienne Spice Girl via sa marque de cosmétiques Victoria Beckham Beauty et son tout premier soin Cell Rejuvenating Priming Moisturizer. Conçu en partenariat avec Augustinus Bader, le soin est formulé à partir d'un complexe breveté mis au point par le célèbre professeur, le TFC8, qui favorise le processus naturel de renouvellement de la peau.

Victoria Beckham ne s'est pas arrêtée là, souhaitant également un soin qui offre le glow naturel qui lui est si cher. Non seulement le Cell Rejuvenating Priming Moisturizer garantit un shot d'hydratation immédiat mais il a également été pensé pour offrir un teint éclatant et uniforme, réduire l'apparence des pores et lutter contre les signes de l'âge.

"C'était pour moi un rêve de créer, avec Augustinus, un primer hydratant qui non seulement fait du bien à la peau mais donne aussi ce glow frais et naturel que j'affectionne particulièrement", souligne la star.

Le soin Cell Rejuvenating Priming Moisturizer, déclinée en 2 formats (30 ml et 50 ml), est disponible en ligne sur www.augustinusbader.com et www.victoriabeckhambeauty.com.