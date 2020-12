Vers une routine beauté toujours plus minimaliste et cocooning en 2021

Moins de maquillage et de produits de beauté, et plus de naturel : tel sera le mot d'ordre pour votre routine quotidienne en 2021. Les femmes semblent avoir pris goût à cette beauté minimaliste, loin des couches de fond de teint et d'highlighter, qui met en lumière leur éclat naturel, au point de vouloir continuer sur cette voie en 2021.

Tendance beauté 2021 : skip-care et minimalisme

Exit fond de teint, contouring, et autres effets de matières à superposer sur son visage, 2021 sera placé sous le signe du minimalisme. Une sorte de bis repetita de 2020 mais sans le caractère contraint et forcé de la chose, à savoir les masques et le confinement - on l'espère. Hommes et femmes épouseront la tendance du "skip-care", tout droit venue de Corée du Sud, qui consiste à limiter sa routine beauté à quelques produits seulement. Il s'agit simplement de faire mieux, différemment, et moins, pour laisser respirer sa peau et revenir à une beauté plus naturelle.

C'est en tout cas l'une des tendances phare de 2021 observées dans le rapport annuel Pinterest Predicts publié ce vendredi 11 décembre par le réseau social visuel. Les recherches des internautes se concentrent en effet sur des procédés et techniques qui permettent de briller de mille feux sans en faire des tonnes. "Peau naturellement éclatante" fait l'unanimité avec des recherches qui ont quadruplé en une année, tout comme les "exercices de yoga du visage". Les internautes portent également leur attention sur les "soins pour la peau faits maison" (+110%) et les "masques pour le visage à l'aloe vera" (+115%).

Cocooning et instants précieux

La pandémie mondiale, et davantage encore le confinement, ont permis au plus grand nombre de renouer avec des choses simples entièrement consacrées à leur bien-être personnel. Une tendance qui se poursuivra en 2021, à en croire Pinterest. Tout particulièrement prisés, les rituels de bain seront divers et variés, des bains de purification spirituelle (+180%) au rituel du bain de pleine lune (+90%) en passant par les recettes de thé pour le bain (+60%).

La mode suit la tendance : du confort avant tout

Le constat est le même dans l'univers de la mode, où vêtements protecteurs et confortables s'imposeront au détriment de pièces plus sophistiquées. Les recherches pour les vêtements matelassés ont été multipliées par quatre, quand celles pour les "tenues esthétiques confortables" et les robes d'intérieur pour femmes ont doublé. On observe également un intérêt grandissant pour les chandails cocon (+155%) et les pantoufles moelleuses (+90%). Là encore, la crise sanitaire semble avoir totalement chamboulé les habitudes des hommes et des femmes, et ce sur long terme.

Retour au naturel avec une pointe d'audace

Malgré ce retour aux essentiels et au naturel, chacun sera tenté d'ajouter une pointe d'audace à son quotidien après cette année morose. Dans l'univers de la beauté, cela devrait se traduire par des couleurs vives et des motifs sur certaines parties du corps, dont les ongles et les yeux. Les recherches d'ongles originaux ont été multipliées par vingt-et-un en une année, et celles pour les ongles avec smileys et pour le "maquillage papillon pour les yeux" par 9 et 6 respectivement. Il faudra également composer avec une mise en beauté audacieuse des sourcils, tour à tour gothiques (+120%) et décolorés (+160%).

Le rapport Pinterest Predicts 2021 a été établi à partir de données internes de Pinterest sur les recherches mondiales comparant les recherches réalisées entre octobre 2018 et septembre 2019 aux recherches réalisées entre octobre 2019 et septembre 2020.