Vers une routine beauté 100% recyclable et biodégradable

Une beauté durable et responsable, sans aucun déchet. Est-ce réellement possible ? Conscientes des nouveaux enjeux environnementaux, les marques de cosmétiques multiplient les innovations pour vous permettre d'embrasser une routine beauté 100% responsable.

La réduction des déchets passe par le recyclage

La réduction des déchets passe par le recyclage. - © NelliSyr - Getty Images/iStockphoto

Comment faire en sorte que la poubelle de votre salle de bain devienne un jour obsolète ?

Exit les disques démaquillants en coton et les emballages des produits de soins et d'hygiène plus polluants que nécessaires, les marques - et les consommateurs - ont déjà commencé à faire le tri pour embrasser une routine beauté plus propre grâce à des fibres naturelles, des cosmétiques solides, voire même des accessoires lavables en tissu. Cela ne constitue toutefois qu'une étape pour se diriger vers une routine beauté zéro déchet.

Pour réduire sa consommation de déchets, la seule voie est le recyclage, voire le surcyclage (upcycling), ou la dégradation biologique.

C'est donc sur ces deux points que les marques de cosmétiques axent désormais leurs recherches, et certaines ont déjà commencé à apporter des solutions innovantes.