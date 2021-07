Une femme transgenre va concourir pour la première fois au titre de Miss USA

Kataluna Enriquez, jeune femme couronnée Miss Nevada le week-end dernier, va officiellement devenir la première reine de beauté transgenre à concourir au titre de Miss USA.

"Cette victoire est un énorme honneur, particulièrement durant le mois des Fiertés", avait lancé la miss âgée de 27 ans, qui avait commencé les concours de beauté transgenres en 2016 mais ne s’est présentée dans des compétitions cisgenres (qui s’identifie au sexe assigné à la naissance) que l’an dernier.

D’origine philippine, Miss Nevada a raconté durant le concours avoir subi harcèlement et violences en raison de son identité. "J’ai dit aux juges qu’en tant que femme transgenre de couleur et rescapée de violences physiques et sexuelles, je suis tout ce qui est sous-représenté dans ce pays. Nos voix comptent", a-t-elle déclaré au Las Vegas Review Journal.