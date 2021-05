Un premier mascara zéro déchet recyclable et réutilisable.

A quand une salle de bain zéro déchet ? Exit les emballages des cosmétiques, place aux formats solides. L'industrie de la beauté s'active pour devenir plus responsable et certaines marques se distinguent même par de nouveaux services innovants. C'est le cas d'Izzy Zero Waste Beauty, qui assure proposer le tout premier mascara réutilisable et recyclable - comprendre zéro déchet.

Les fonds marins sont pollués par 14 millions de tonnes de microplastiques, témoignant de l'urgence de réduire l'utilisation de plastique à l'échelle mondiale. La mode a commencé à le faire de même que, dans une moindre mesure, les cosmétiques.