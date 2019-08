Un mannequin transgenre pour Chanel

La marque Chanel a enrôlé le mannequin américain Teddy Quinlivan pour sa nouvelle campagne beauté, rapporte Women's Wear Daily. C'est la première fois que la maison française fait appel à une top transgenre pour mettre en avant ses produits.

Teddy Quinlivan, qui s'est déjà illustrée sur les podiums de grandes maisons de couture, a prêté ses traits à la nouvelle campagne de Chanel Beauty. Elle met à l'honneur plusieurs essentiels make-up de la maison de luxe, dont l'embellisseur "Soleil Tan de Chanel", le mascara "Le Volume de Chanel" ou encore l'iconique rouge à lèvres "Rouge Coco".

Le mannequin a confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux, dévoilant un cliché et une vidéo de la campagne Chanel Beauty accompagnés d'un message chargé en émotion. "Je suis la première personne ouvertement transgenre à travailler pour la maison Chanel et je suis profondément touchée et fière de représenter ma communauté", a notamment confié Teddy Quinlivan sur son compte Instagram.

Découverte par Nicolas Ghesquière en 2015, Teddy Quinlivan a vu sa carrière décoller en quelques mois seulement avec une multitude de défilés pour de nombreuses maisons de couture et de prêt-à-porter (Louis Vuitton, Miu Miu, Maison Margiela). Deux ans plus tard, en 2017, le mannequin fait savoir qu'elle est transsexuelle et reçoit le soutien de nombreux acteurs de la mode. Elle a, depuis, collaboré avec Dior, Versace, Gucci, Saint Laurent ou encore Moschino, et pris la pose pour la maison Louis Vuitton.