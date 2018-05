Un déodorant naturel à base de citron vert

Qui n'a jamais rêvé d'une solution naturelle et radicale contre la transpiration ? Le miracle se trouve probablement dans votre cuisine : il s'agit simplement du citron vert à frotter sur les aisselles pour diminuer les odeurs.

Le jus de citron vert fait partie des remèdes naturels pour lutter contre la transpiration, au même titre que la pierre d'alun (un minéral qui absorbe la sueur), le bicarbonate de soude ou le vinaigre.

Le citron vert contribue ainsi à réduire la transpiration et à réduire les odeurs provoquées par les bactéries se trouvant à la surface de la peau. Il est recommandé d'éviter toute exposition au soleil après l'application du jus de citron sur la peau, et de ne pas l'utiliser après une épilation (ça fait mal et ça irrite!).

Sinon et plus généralement, si vous transpirez beaucoup, sachez que boire beaucoup d'eau aide aussi à réduire les odeurs et qu'il est préférable de porter des vêtements amples et en matières naturelles.