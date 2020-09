Œuf, crème fraîche, sucre : le menu de votre nouvelle routine beauté

Pourquoi consacrer un budget démentiel à votre routine beauté quand vos plus grands alliés se trouvent dans votre garde-manger ? Si les œufs, le sucre et les fruits secs vous évoquent certaines douceurs, ils sont également synonymes de recettes cosmétiques naturelles.

L’huile de noix de cajou

Source de magnésium et d’antioxydants, la noix de cajou est bénéfique pour la santé à condition de la consommer correctement et avec modération. On la retrouve toutefois plus souvent saupoudrée de sel à l’apéritif qu’incorporée à des plats sains pour en accroître les vertus. Sous la forme d’huile, appelée huile d’anacarde ou de noix de cajou (bio et avec une première pression à froid), elle est non seulement meilleure pour votre assiette, mais aussi pour votre peau.

Encore discrète en cosmétiques, elle apparaît pourtant comme un allié de taille pour les peaux sèches et matures. Riche en acides gras insaturés et en vitamines E, elle hydrate la peau en profondeur, renforce son élasticité, et aide à lutter contre le vieillissement cutané. Elle est également idéale pour nourrir les cheveux secs. Par contre ce n’est souvent pas la noix la plus éthique puisque les femmes en Inde employée à l’ouverture des noix se brûlent les doigts avec l’acide anacardique contenu dans les coquilles…